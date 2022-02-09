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Кремль подтвердил встречу политсоветников "нормандского формата"
Кремль подтвердил встречу политсоветников "нормандского формата" - РИА Новости, 09.02.2022
Кремль подтвердил встречу политсоветников "нормандского формата"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что 10 февраля состоится встреча политсоветников "нормандского формата", для России положительные... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:55
2022-02-09T12:55
2022-02-09T12:55
минские соглашения
"нормандская четверка"
дмитрий песков
политика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что 10 февраля состоится встреча политсоветников "нормандского формата", для России положительные результаты переговоров связаны только с реализацией минских соглашений."Политсоветники продолжат свой разговор. Да, такая встреча состоится", - сказал Песков."Перспективы могут быть только общие. И положительные перспективы могут быть связаны исключительно только с реализацией минского комплекса мер", - подчеркнул Песков.
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минские соглашения, "нормандская четверка", дмитрий песков, политика, ситуация в днр и лнр
Кремль подтвердил встречу политсоветников "нормандского формата"
Пресс-секретарь Путина Песков подтвердил встречу политсоветников "нормандского формата"