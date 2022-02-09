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В Совфеде призвали уголовно преследовать призывающих к войне с Россией

В Совфеде призвали уголовно преследовать призывающих к войне с Россией - РИА Новости, 09.02.2022

В Совфеде призвали уголовно преследовать призывающих к войне с Россией

Любой гражданин или организация, призывающие к войне с Россией, должны подлежать уголовному преследованию, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T18:59

2022-02-09T18:59

2022-02-09T20:30

андрей климов

в мире

россия

совет федерации рф

лех валенса

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Любой гражданин или организация, призывающие к войне с Россией, должны подлежать уголовному преследованию, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя слова экс-президента Польши Леха Валенсы.Валенса в интервью СМИ заявил, что Западу нужно проявить жесткость в позиции по Украине. В случае эскалации конфликта, Польша должна помочь соседу и незамедлительно ударить по Москве, считает он."Любой гражданин, любая организация, которые призывают к войне с Россией, совершают преступление и подлежат уголовному преследованию", - сказал парламентарий.Политик отметил, что в комиссии Совфеда "мы рассматриваем различные варианты" возможного реагирования на такие случаи.Климов отметил, что здесь польский политик "на весь мир публично предлагает начать термоядерную войну, причем жертвами этой войны будут сами поляки". Парламентарий напомнил, что в советское время существовали законы, предусматривающие уголовную ответственность за разжигание войны. "Я понимаю, что история развивается по спирали, и меры реагирования сейчас должны быть другими", - сказал он.Вместе с тем Климов уверен, что реакция на подобные заявления не должна ограничиваться комментариями. По его мнению, в законодательстве везде, где есть юрисдикция РФ, "нужно предусмотреть, что такие факты должны быть основанием для возбуждения уголовного дела со следственными действиями и проведением суда". Сенатор подчеркнул, что если "судьба занесет (такого человека) в нашу юрисдикцию, ему будет уготована учесть, определенная судом".Он также отметил, что, читая заявления, подобные высказыванию экс-президента Польши, приходишь ко мнению, что "нужно создать список потенциальных самоубийц, которые призывают к массовому убийству". По словам законодателя, предложение Валенсы повлекло бы гибель как минимум 15 миллионов человек.Климов добавил, что Виктора Бута арестовали только за то, что он не исключил возможности доставки в Латинскую Америку некоего груза, при использовании которого, теоретически, могли пострадать американские граждане. Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.

https://ria.ru/20220209/valensa-1771919895.html

https://ria.ru/20220209/zapad-1771755835.html

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андрей климов, в мире, россия, совет федерации рф, лех валенса, польша, украина, латинская америка, таиланд, виктор бут