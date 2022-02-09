https://ria.ru/20220209/vosstanovlenie-1771790605.html

Как восстановиться после "омикрона"

Врач рассказала, как восстановиться после "омикрона" - РИА Новости, 09.02.2022

Как восстановиться после "омикрона"

Восстановительный период после заболевания коронавирусом может затянуться до полугода. Необходимо обратиться в поликлинику, если после заболевания "омикроном"... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T04:19

2022-02-09T04:19

2022-02-09T04:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

гк медси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771161562_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_89e653b201c7e436e547df1102877778.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Восстановительный период после заболевания коронавирусом может затянуться до полугода. Необходимо обратиться в поликлинику, если после заболевания "омикроном" сохраняются боли в мышцах, слабость, если возникли жалобы на снижение остроты зрения или слуха, рассказывает агентству "Прайм" заведующая отделением Клинической больницы Медси в Отрадном, руководитель Центра коррекции коморбидных состояний Медси Александра Зыкова.Врач советует при этом отказаться от курения, алкогольных напитков, крепкого чая или кофе. Также не стоит заниматься спортом и тренировками. По словам специалиста, "в этот период физическая активность должна быть строго ограничена".Зыкова рекомендует во время болезни и несколько недель после соблюдать режим диетического питания, который назначит лечащий врач. В рацион переболевшего коронавирусом должны быть включены продукты, богатые белком, в том числе мясо, рыба, яйца.

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/omikron-1771780855.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, гк медси