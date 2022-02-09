Врач рассказала, как восстановиться после "омикрона"
Врач Зыкова предупредила, что восстановление после COVID-19 может затянуться до полугода
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинская сестра готовит капельницы в процедурном кабинете во временном госпитале для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра готовит капельницы в процедурном кабинете во временном госпитале для пациентов с Covid-19
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Восстановительный период после заболевания коронавирусом может затянуться до полугода. Необходимо обратиться в поликлинику, если после заболевания "омикроном" сохраняются боли в мышцах, слабость, если возникли жалобы на снижение остроты зрения или слуха, рассказывает агентству "Прайм" заведующая отделением Клинической больницы Медси в Отрадном, руководитель Центра коррекции коморбидных состояний Медси Александра Зыкова.
"Быстрее вернуться в форму поможет восстановительная терапия, например, прием медикаментозных и поливитаминных комплексов. Но назначить их должен только врач, основываясь на анамнезе пациента с учетом клинической картины перенесенного заболевания и текущих хронических заболеваний", — объясняет она.
Врач советует при этом отказаться от курения, алкогольных напитков, крепкого чая или кофе. Также не стоит заниматься спортом и тренировками. По словам специалиста, "в этот период физическая активность должна быть строго ограничена".
Зыкова рекомендует во время болезни и несколько недель после соблюдать режим диетического питания, который назначит лечащий врач. В рацион переболевшего коронавирусом должны быть включены продукты, богатые белком, в том числе мясо, рыба, яйца.