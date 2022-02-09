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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220209/vosstanovlenie-1771790605.html
Как восстановиться после "омикрона"
Врач рассказала, как восстановиться после "омикрона" - РИА Новости, 09.02.2022
Как восстановиться после "омикрона"
Восстановительный период после заболевания коронавирусом может затянуться до полугода. Необходимо обратиться в поликлинику, если после заболевания "омикроном"... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T04:19
2022-02-09T04:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
гк медси
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Восстановительный период после заболевания коронавирусом может затянуться до полугода. Необходимо обратиться в поликлинику, если после заболевания "омикроном" сохраняются боли в мышцах, слабость, если возникли жалобы на снижение остроты зрения или слуха, рассказывает агентству "Прайм" заведующая отделением Клинической больницы Медси в Отрадном, руководитель Центра коррекции коморбидных состояний Медси Александра Зыкова.Врач советует при этом отказаться от курения, алкогольных напитков, крепкого чая или кофе. Также не стоит заниматься спортом и тренировками. По словам специалиста, "в этот период физическая активность должна быть строго ограничена".Зыкова рекомендует во время болезни и несколько недель после соблюдать режим диетического питания, который назначит лечащий врач. В рацион переболевшего коронавирусом должны быть включены продукты, богатые белком, в том числе мясо, рыба, яйца.
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коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, гк медси
04:19 09.02.2022
 
Врач рассказала, как восстановиться после "омикрона"

Врач Зыкова предупредила, что восстановление после COVID-19 может затянуться до полугода

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинская сестра готовит капельницы в процедурном кабинете во временном госпитале для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра готовит капельницы в процедурном кабинете во временном госпитале для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра готовит капельницы в процедурном кабинете во временном госпитале для пациентов с Covid-19
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Восстановительный период после заболевания коронавирусом может затянуться до полугода. Необходимо обратиться в поликлинику, если после заболевания "омикроном" сохраняются боли в мышцах, слабость, если возникли жалобы на снижение остроты зрения или слуха, рассказывает агентству "Прайм" заведующая отделением Клинической больницы Медси в Отрадном, руководитель Центра коррекции коморбидных состояний Медси Александра Зыкова.
"Быстрее вернуться в форму поможет восстановительная терапия, например, прием медикаментозных и поливитаминных комплексов. Но назначить их должен только врач, основываясь на анамнезе пациента с учетом клинической картины перенесенного заболевания и текущих хронических заболеваний", — объясняет она.
Врач советует при этом отказаться от курения, алкогольных напитков, крепкого чая или кофе. Также не стоит заниматься спортом и тренировками. По словам специалиста, "в этот период физическая активность должна быть строго ограничена".
Зыкова рекомендует во время болезни и несколько недель после соблюдать режим диетического питания, который назначит лечащий врач. В рацион переболевшего коронавирусом должны быть включены продукты, богатые белком, в том числе мясо, рыба, яйца.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаГК МЕДСИ
 
 
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