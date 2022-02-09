https://ria.ru/20220209/volontery-1771798113.html

В Госдуме попросили Голикову допустить волонтеров в социальные учреждения

В Госдуме попросили Голикову допустить волонтеров в социальные учреждения - РИА Новости, 09.02.2022

В Госдуме попросили Голикову допустить волонтеров в социальные учреждения

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия") обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T06:36

2022-02-09T06:36

2022-02-09T06:36

общество

россия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия") обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность допуска волонтеров в социальные учреждения.Парламентарий уточнила, что в настоящее время доступ волонтеров в социальные учреждения - дома престарелых, приюты - ограничен из-за противоэпидемиологических мер. "В то же время я хотела бы поддержать волонтерскую позицию, согласно которой возможность доступа для волонтеров, имеющих действующий сертификат о вакцинации, в данные учреждения можно было бы разрешить", - пояснила она.По ее мнению, волонтеры несут угрозу здоровью находящихся в данных учреждениях не больше, чем сами сотрудники, которые зачастую не являются медицинскими работникам. "Кроме того, волонтеры могут выполнять ряд значимых функций, в частности морально поддерживать пожилых людей и инвалидов", - добавила Стенякина.

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/volonter-1762273623.html

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