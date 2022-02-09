https://ria.ru/20220209/volontery-1771798113.html
В Госдуме попросили Голикову допустить волонтеров в социальные учреждения
В Госдуме попросили Голикову допустить волонтеров в социальные учреждения - РИА Новости, 09.02.2022
В Госдуме попросили Голикову допустить волонтеров в социальные учреждения
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия") обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T06:36
2022-02-09T06:36
2022-02-09T06:36
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756495802_0:126:3078:1858_1920x0_80_0_0_9bf2c8edc0c7cd7628a779638ea6c3da.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия") обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность допуска волонтеров в социальные учреждения.Парламентарий уточнила, что в настоящее время доступ волонтеров в социальные учреждения - дома престарелых, приюты - ограничен из-за противоэпидемиологических мер. "В то же время я хотела бы поддержать волонтерскую позицию, согласно которой возможность доступа для волонтеров, имеющих действующий сертификат о вакцинации, в данные учреждения можно было бы разрешить", - пояснила она.По ее мнению, волонтеры несут угрозу здоровью находящихся в данных учреждениях не больше, чем сами сотрудники, которые зачастую не являются медицинскими работникам. "Кроме того, волонтеры могут выполнять ряд значимых функций, в частности морально поддерживать пожилых людей и инвалидов", - добавила Стенякина.
https://radiosputnik.ria.ru/20211205/volonter-1762273623.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756495802_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_fcaede6915b594a6e9713828975eee0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В Госдуме попросили Голикову допустить волонтеров в социальные учреждения
Депутат ГД Стенякина попросила Голикову допустить волонтеров в социальные учреждения
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия") обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность допуска волонтеров в социальные учреждения.
"Я приняла решение направить соответствующее письмо в адрес курирующего заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой с просьбой рассмотреть возможность допуска волонтеров в социальные учреждения", - рассказала РИА Новости Стенякина.
Парламентарий уточнила, что в настоящее время доступ волонтеров в социальные учреждения - дома престарелых, приюты - ограничен из-за противоэпидемиологических мер. "В то же время я хотела бы поддержать волонтерскую позицию, согласно которой возможность доступа для волонтеров, имеющих действующий сертификат о вакцинации, в данные учреждения можно было бы разрешить", - пояснила она.
По ее мнению, волонтеры несут угрозу здоровью находящихся в данных учреждениях не больше, чем сами сотрудники, которые зачастую не являются медицинскими работникам. "Кроме того, волонтеры могут выполнять ряд значимых функций, в частности морально поддерживать пожилых людей и инвалидов", - добавила Стенякина.