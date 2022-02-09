https://ria.ru/20220209/voennyy-1771796394.html

В результате израильской атаки в Сирии погиб военнослужащий

В результате израильской атаки в Сирии погиб военнослужащий - РИА Новости, 09.02.2022

В результате израильской атаки в Сирии погиб военнослужащий

Один военнослужащий погиб и пять пострадали в результате израильской атаки в Сирии, заявило командование вооруженных сил САР. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T04:42

2022-02-09T04:42

2022-02-09T05:05

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Один военнослужащий погиб и пять пострадали в результате израильской атаки в Сирии, заявило командование вооруженных сил САР.Ранее армия Израиля заявила, что нанесла удар по средствам противовоздушной обороны Сирии в ответ на запуск с территории САР зенитной ракеты.Согласно заявлению, в 00.56 (совпадает с мск) Израиль нанес удар из воздушного пространства юго-восточнее Бейрута, ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет. В 1.10 была предпринята вторая атака."(Израиль - ред.) осуществил агрессию ракетами класса "земля-земля" со стороны оккупированных сирийских Голанских высот и поразил несколько целей в окрестностях города Дамаска", - сообщается в заявлении.Ранее сирийское государственное агентство САНА передало, что системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над Дамаском. Израильская армия заявила, что на севере Израиля, в городе Умм-эль-Фахм, и на Западном берегу сработали сирены воздушной тревоги из-за запуска зенитной ракеты из Сирии.

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в мире, сирия, израиль