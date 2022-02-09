04:42 09.02.2022 (обновлено: 05:05 09.02.2022)
В результате израильской атаки в Сирии погиб военнослужащий
В результате израильской атаки в Сирии погиб военнослужащий, еще пять пострадали
© SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
© SANA
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Один военнослужащий погиб и пять пострадали в результате израильской атаки в Сирии, заявило командование вооруженных сил САР.
"После определения последствий израильской агрессии установлено, что погиб один военнослужащий и пятеро получили ранения, а также есть материальные потери", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, в 00.56 (совпадает с мск) Израиль нанес удар из воздушного пространства юго-восточнее Бейрута, ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет. В 1.10 была предпринята вторая атака.
"(Израиль - ред.) осуществил агрессию ракетами класса "земля-земля" со стороны оккупированных сирийских Голанских высот и поразил несколько целей в окрестностях города Дамаска", - сообщается в заявлении.
Ранее сирийское государственное агентство САНА передало, что системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над Дамаском. Израильская армия заявила, что на севере Израиля, в городе Умм-эль-Фахм, и на Западном берегу сработали сирены воздушной тревоги из-за запуска зенитной ракеты из Сирии.