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В результате израильской атаки в Сирии погиб военнослужащий
В результате израильской атаки в Сирии погиб военнослужащий - РИА Новости, 09.02.2022
В результате израильской атаки в Сирии погиб военнослужащий
Один военнослужащий погиб и пять пострадали в результате израильской атаки в Сирии, заявило командование вооруженных сил САР. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T04:42
2022-02-09T05:05
в мире
сирия
израиль
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Один военнослужащий погиб и пять пострадали в результате израильской атаки в Сирии, заявило командование вооруженных сил САР.Ранее армия Израиля заявила, что нанесла удар по средствам противовоздушной обороны Сирии в ответ на запуск с территории САР зенитной ракеты.Согласно заявлению, в 00.56 (совпадает с мск) Израиль нанес удар из воздушного пространства юго-восточнее Бейрута, ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет. В 1.10 была предпринята вторая атака."(Израиль - ред.) осуществил агрессию ракетами класса "земля-земля" со стороны оккупированных сирийских Голанских высот и поразил несколько целей в окрестностях города Дамаска", - сообщается в заявлении.Ранее сирийское государственное агентство САНА передало, что системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над Дамаском. Израильская армия заявила, что на севере Израиля, в городе Умм-эль-Фахм, и на Западном берегу сработали сирены воздушной тревоги из-за запуска зенитной ракеты из Сирии.
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в мире, сирия, израиль
04:42 09.02.2022 (обновлено: 05:05 09.02.2022)
 
В результате израильской атаки в Сирии погиб военнослужащий

В результате израильской атаки в Сирии погиб военнослужащий, еще пять пострадали

© SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
© SANA
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Один военнослужащий погиб и пять пострадали в результате израильской атаки в Сирии, заявило командование вооруженных сил САР.
Ранее армия Израиля заявила, что нанесла удар по средствам противовоздушной обороны Сирии в ответ на запуск с территории САР зенитной ракеты.
"После определения последствий израильской агрессии установлено, что погиб один военнослужащий и пятеро получили ранения, а также есть материальные потери", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, в 00.56 (совпадает с мск) Израиль нанес удар из воздушного пространства юго-восточнее Бейрута, ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет. В 1.10 была предпринята вторая атака.
"(Израиль - ред.) осуществил агрессию ракетами класса "земля-земля" со стороны оккупированных сирийских Голанских высот и поразил несколько целей в окрестностях города Дамаска", - сообщается в заявлении.
Ранее сирийское государственное агентство САНА передало, что системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над Дамаском. Израильская армия заявила, что на севере Израиля, в городе Умм-эль-Фахм, и на Западном берегу сработали сирены воздушной тревоги из-за запуска зенитной ракеты из Сирии.
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