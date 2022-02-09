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В Турции надеются, что Путин приедет 14 февраля

В Турции надеются, что Путин приедет 14 февраля - РИА Новости, 09.02.2022

В Турции надеются, что Путин приедет 14 февраля

В Турции ожидают, что визит президента России Владимира Путина в страну все же состоится в феврале, возможно 14 числа, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:04

2022-02-09T15:04

2022-02-09T15:30

политика

владимир путин

турция

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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. В Турции ожидают, что визит президента России Владимира Путина в страну все же состоится в феврале, возможно 14 числа, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что точных дат визита президента России Владимира Путина в Турцию пока нет, но в перспективе такой визит есть."Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно это будет 14 февраля", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220207/erdogan-1771563950.html

турция

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политика, владимир путин, турция