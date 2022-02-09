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В Турции надеются, что Путин приедет 14 февраля
В Турции надеются, что Путин приедет 14 февраля - РИА Новости, 09.02.2022
В Турции надеются, что Путин приедет 14 февраля
В Турции ожидают, что визит президента России Владимира Путина в страну все же состоится в феврале, возможно 14 числа, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:04
2022-02-09T15:04
2022-02-09T15:30
политика
владимир путин
турция
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. В Турции ожидают, что визит президента России Владимира Путина в страну все же состоится в феврале, возможно 14 числа, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что точных дат визита президента России Владимира Путина в Турцию пока нет, но в перспективе такой визит есть."Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно это будет 14 февраля", - сообщил собеседник агентства.
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турция
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политика, владимир путин, турция
15:04 09.02.2022 (обновлено: 15:30 09.02.2022)
В Турции надеются, что Путин приедет 14 февраля
В Турции надеются, что президент России Путин приедет в Анкару с визитом 14 февраля