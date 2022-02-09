https://ria.ru/20220209/vatrushka-1771880309.html

В Кировской области ребенок вылетел на дорогу на "ватрушке"

В Кировской области ребенок вылетел на дорогу на "ватрушке" - РИА Новости, 09.02.2022

В Кировской области ребенок вылетел на дорогу на "ватрушке"

Семилетняя девочка госпитализирована после того, как выехала на "ватрушке" на дорогу и попала под машину, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:35

2022-02-09T14:35

2022-02-09T14:35

кировская область

происшествия

малмыжский район

малмыж

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Семилетняя девочка госпитализирована после того, как выехала на "ватрушке" на дорогу и попала под машину, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.По версии следствия, вечером 8 февраля в городе Малмыже автомобиль Hyundai Tucson совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая, катаясь с горки на тюбинге, выехала на дорогу. В результате ДТП девочка получила перелом плечевой кости и была госпитализирована."По данному факту следователями СК проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.В свою очередь прокуратура Кировской области сообщает, что после инцидента провела проверку деятельности администрации Малмыжского городского поселения в части исполнения законодательства в сфере зимнего содержания улично-дорожной сети."Выясняя причины и условия произошедшего ДТП, в результате которого ребенок выехал на надувных санках ("ватрушке") на проезжую часть автодороги, прокуратура Малмыжского района выявила факт складирования и несвоевременного вывоза снега. Главе администрации Малмыжского городского поселения внесено представление, результаты рассмотрения которого и их устранение находятся на контроле органов прокуратуры", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210111/vatrushki-1592609586.html

кировская область

малмыжский район

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кировская область, происшествия, малмыжский район, малмыж, следственный комитет россии (ск рф)