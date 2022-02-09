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Валиева вошла в топ самых упоминаемых в англоязычных соцмедиа персон на ОИ
Валиева вошла в топ самых упоминаемых в англоязычных соцмедиа персон на ОИ - РИА Новости, 09.02.2022
Валиева вошла в топ самых упоминаемых в англоязычных соцмедиа персон на ОИ
Самыми упоминаемыми персонами в англоязычных соцмедиа в связи с Олимпиадой в Пекине за минувшие сутки стали японский фигурист Ханю Юдзуру, мексиканский фигурист РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T09:13
2022-02-09T09:13
олимпийские игры
спорт
камила валиева
медиа
brand analytics
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Самыми упоминаемыми персонами в англоязычных соцмедиа в связи с Олимпиадой в Пекине за минувшие сутки стали японский фигурист Ханю Юдзуру, мексиканский фигурист Донован Каррильо и американская актриса Лесли Джонс. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в рамках совместного проекта РИА Новости и Brand Analytics, посвященного пекинской Олимпиаде.Рейтинг топ-10 построен по числу упоминаний в англоязычных соцмедиа в контексте Олимпиады на основе выборки за сутки. Для его построения проанализировано более 100 миллионов сообщений.Ханю Юдзуру был упомянут 17 тысяч 92 раза, в основном обсуждалось выступление фигуриста в короткой программе, а также тот факт, что он, скорее всего, останется без какой-либо медали в Пекине.Число упоминаний Донована Каррильо составило 11 тысяч 557 раза (в основном о том, что спортсмен стал первым мексиканским мужчиной, выступающим в фигурном катании на Олимпиаде за последние 30 лет). Лесли Джонс упомянута 8 тысяч 242 раза (массовые репосты сообщения с недовольством тем, что компания NBC, владеющая правами на трансляцию Олимпиады, запретила ей вести текстовую трансляцию в Twitter).На четвертом месте – американский фигурист Нэйтан Чен (4 тысячи 412 упоминаний), в основном новости об установленном им мировом рекорде в короткой программе мужского фигурного катания. Пятое место по количеству упоминаний заняла китайская фристайлистка Эйлин Гу (3 тысячи 938 упоминаний), в основном о ее золотой медали на соревнованиях по фристайлу.В топ-10 вошли также канадский сноубордист Максанс Парро (3,161), российская фигуристка Камила Валиева (2,712), китайский шорт-трекист Жэнь Цзывэй (2,578), американский фигурист Винсент Чжоу (1,658) и китайская теннисистка Пэн Шухай (1,222).Рейтинг самых популярных сообщений по вовлеченности - сумме всех пользовательских реакций (лайков, комментариев и репостов) за сутки – возглавил пост в TikTok американской сноубордистки Мэдди Мастро с трассы на Олимпиаде.На втором месте оказалось сообщение в TikTok американского сноубордиста Шона Уайта, где он в шутку оставляет отпечаток своего лица на снегу. Третьим по популярности стало видео в TikTok, где показаны отрывки с церемоний Открытия различных Олимпиад.Церемония открытия 24-х Зимних Олимпийских игр состоялась в Пекине в пятницу. Они продлятся две недели - до 20 февраля. Атлеты будут вести борьбу за 109 комплектов медалей.
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353
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олимпийские игры, спорт, камила валиева, медиа, brand analytics
09:13 09.02.2022
 
Валиева вошла в топ самых упоминаемых в англоязычных соцмедиа персон на ОИ

Камила Валиева вошла в топ самых упоминаемых в англоязычных соцмедиа персон на Олимпиаде

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Камила Валиева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Самыми упоминаемыми персонами в англоязычных соцмедиа в связи с Олимпиадой в Пекине за минувшие сутки стали японский фигурист Ханю Юдзуру, мексиканский фигурист Донован Каррильо и американская актриса Лесли Джонс. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в рамках совместного проекта РИА Новости и Brand Analytics, посвященного пекинской Олимпиаде.
Рейтинг топ-10 построен по числу упоминаний в англоязычных соцмедиа в контексте Олимпиады на основе выборки за сутки. Для его построения проанализировано более 100 миллионов сообщений.
Ханю Юдзуру был упомянут 17 тысяч 92 раза, в основном обсуждалось выступление фигуриста в короткой программе, а также тот факт, что он, скорее всего, останется без какой-либо медали в Пекине.
Число упоминаний Донована Каррильо составило 11 тысяч 557 раза (в основном о том, что спортсмен стал первым мексиканским мужчиной, выступающим в фигурном катании на Олимпиаде за последние 30 лет). Лесли Джонс упомянута 8 тысяч 242 раза (массовые репосты сообщения с недовольством тем, что компания NBC, владеющая правами на трансляцию Олимпиады, запретила ей вести текстовую трансляцию в Twitter).
© Brand AnalyticsТоп-10 персон в англоязычных соцмедиа
Топ-10 персон в англоязычных соцмедиа
© Brand Analytics
Топ-10 персон в англоязычных соцмедиа
На четвертом месте – американский фигурист Нэйтан Чен (4 тысячи 412 упоминаний), в основном новости об установленном им мировом рекорде в короткой программе мужского фигурного катания. Пятое место по количеству упоминаний заняла китайская фристайлистка Эйлин Гу (3 тысячи 938 упоминаний), в основном о ее золотой медали на соревнованиях по фристайлу.
В топ-10 вошли также канадский сноубордист Максанс Парро (3,161), российская фигуристка Камила Валиева (2,712), китайский шорт-трекист Жэнь Цзывэй (2,578), американский фигурист Винсент Чжоу (1,658) и китайская теннисистка Пэн Шухай (1,222).
Рейтинг самых популярных сообщений по вовлеченности - сумме всех пользовательских реакций (лайков, комментариев и репостов) за сутки – возглавил пост в TikTok американской сноубордистки Мэдди Мастро с трассы на Олимпиаде.
На втором месте оказалось сообщение в TikTok американского сноубордиста Шона Уайта, где он в шутку оставляет отпечаток своего лица на снегу. Третьим по популярности стало видео в TikTok, где показаны отрывки с церемоний Открытия различных Олимпиад.
Церемония открытия 24-х Зимних Олимпийских игр состоялась в Пекине в пятницу. Они продлятся две недели - до 20 февраля. Атлеты будут вести борьбу за 109 комплектов медалей.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 13:27Олимпиада 2022
"Потрясающая нимфа": Валиева попала в тренды китайских социальных сетей
 
Олимпийские игрыСпортКамила ВалиеваМедиаBrand Analytics
 
 
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