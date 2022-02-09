https://ria.ru/20220209/valensa-1771958479.html

Поляки подняли на смех бывшего президента Валенсу, собравшегося воевать с Россией

Поляки подняли на смех Валенсу за слова о военном ударе по России - РИА Новости, 09.02.2022

Поляки подняли на смех бывшего президента Валенсу, собравшегося воевать с Россией

Читатели Do Rzeczy отреагировали на заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы, который предложил нанести военный удар по России в случае эскалации... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T20:17

2022-02-09T20:17

2022-02-09T20:55

политика

лех валенса

россия

украина

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568711442_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_5bb9a5f04c899f9f8c27417dead7b2f8.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читатели Do Rzeczy отреагировали на заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы, который предложил нанести военный удар по России в случае эскалации конфликта на Украине."Хорошо, пусть сыновья Валенсы едут воевать с Россией", — предложил пользователь с ником olooo."Ну стратег!" — сыронизировал Paweł Obrycki."Если Россия нападет на Украину, мы сбросим Леха Валенсу на Москву", — пошутил Jan Kowalczykowski."После этого заявления его надо направить либо в психушку, либо в прокуратуру", — считает Marcin M."У меня такое чувство, что инопланетяне подменили Валенсу", — поделился мыслями Mariusz Jurczenko.В последние месяцы западные СМИ и политики стали заявлять о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве отметили, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания сил Североатлантического альянса в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220209/golovolomka-1771906810.html

https://ria.ru/20220209/pobeda-1771944400.html

россия

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, лех валенса, россия, украина, польша