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Поляки подняли на смех бывшего президента Валенсу, собравшегося воевать с Россией
Поляки подняли на смех Валенсу за слова о военном ударе по России - РИА Новости, 09.02.2022
Поляки подняли на смех бывшего президента Валенсу, собравшегося воевать с Россией
Читатели Do Rzeczy отреагировали на заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы, который предложил нанести военный удар по России в случае эскалации... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T20:17
2022-02-09T20:55
политика
лех валенса
россия
украина
польша
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читатели Do Rzeczy отреагировали на заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы, который предложил нанести военный удар по России в случае эскалации конфликта на Украине."Хорошо, пусть сыновья Валенсы едут воевать с Россией", — предложил пользователь с ником olooo."Ну стратег!" — сыронизировал Paweł Obrycki."Если Россия нападет на Украину, мы сбросим Леха Валенсу на Москву", — пошутил Jan Kowalczykowski."После этого заявления его надо направить либо в психушку, либо в прокуратуру", — считает Marcin M."У меня такое чувство, что инопланетяне подменили Валенсу", — поделился мыслями Mariusz Jurczenko.В последние месяцы западные СМИ и политики стали заявлять о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве отметили, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания сил Североатлантического альянса в приграничных регионах.
https://ria.ru/20220209/golovolomka-1771906810.html
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политика, лех валенса, россия, украина, польша
20:17 09.02.2022 (обновлено: 20:55 09.02.2022)
 
Поляки подняли на смех Валенсу за слова о военном ударе по России

Читатели Do Rzeczy высмеяли бывшего президента Польши Валенсу за слова об ударе по России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший президент Польши Лех Валенса. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читатели Do Rzeczy отреагировали на заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы, который предложил нанести военный удар по России в случае эскалации конфликта на Украине.
"Напасть на Москву?! Фантазия у него есть!" — написал Michał Lipiszczak.
"Хорошо, пусть сыновья Валенсы едут воевать с Россией", — предложил пользователь с ником olooo.
"Ну стратег!" — сыронизировал Paweł Obrycki.
"Если Россия нападет на Украину, мы сбросим Леха Валенсу на Москву", — пошутил Jan Kowalczykowski.
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"После этого заявления его надо направить либо в психушку, либо в прокуратуру", — считает Marcin M.
"У меня такое чувство, что инопланетяне подменили Валенсу", — поделился мыслями Mariusz Jurczenko.
В последние месяцы западные СМИ и политики стали заявлять о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве отметили, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания сил Североатлантического альянса в приграничных регионах.
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