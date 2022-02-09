https://ria.ru/20220209/valensa-1771958479.html
Поляки подняли на смех бывшего президента Валенсу, собравшегося воевать с Россией
Поляки подняли на смех Валенсу за слова о военном ударе по России - РИА Новости, 09.02.2022
Поляки подняли на смех бывшего президента Валенсу, собравшегося воевать с Россией
Читатели Do Rzeczy отреагировали на заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы, который предложил нанести военный удар по России в случае эскалации... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T20:17
2022-02-09T20:17
2022-02-09T20:55
политика
лех валенса
россия
украина
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568711442_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_5bb9a5f04c899f9f8c27417dead7b2f8.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читатели Do Rzeczy отреагировали на заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы, который предложил нанести военный удар по России в случае эскалации конфликта на Украине."Хорошо, пусть сыновья Валенсы едут воевать с Россией", — предложил пользователь с ником olooo."Ну стратег!" — сыронизировал Paweł Obrycki."Если Россия нападет на Украину, мы сбросим Леха Валенсу на Москву", — пошутил Jan Kowalczykowski."После этого заявления его надо направить либо в психушку, либо в прокуратуру", — считает Marcin M."У меня такое чувство, что инопланетяне подменили Валенсу", — поделился мыслями Mariusz Jurczenko.В последние месяцы западные СМИ и политики стали заявлять о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве отметили, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания сил Североатлантического альянса в приграничных регионах.
https://ria.ru/20220209/golovolomka-1771906810.html
https://ria.ru/20220209/pobeda-1771944400.html
россия
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568711442_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_dbf11d01a84c19360a002473ffe8f5c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, лех валенса, россия, украина, польша
20:17 09.02.2022 (обновлено: 20:55 09.02.2022)
Поляки подняли на смех Валенсу за слова о военном ударе по России
Читатели Do Rzeczy высмеяли бывшего президента Польши Валенсу за слова об ударе по России
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Читатели Do Rzeczy отреагировали на заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы, который предложил нанести военный удар по России в случае эскалации конфликта на Украине.
"Напасть на Москву?! Фантазия у него есть!" — написал Michał Lipiszczak.
"Хорошо, пусть сыновья Валенсы едут воевать с Россией", — предложил пользователь с ником olooo.
"Ну стратег!" — сыронизировал Paweł Obrycki.
"Если Россия
нападет на Украину
, мы сбросим Леха Валенсу
на Москву", — пошутил Jan Kowalczykowski.
"После этого заявления его надо направить либо в психушку, либо в прокуратуру", — считает Marcin M.
"У меня такое чувство, что инопланетяне подменили Валенсу", — поделился мыслями Mariusz Jurczenko.
В последние месяцы западные СМИ и политики стали заявлять о подготовке Москвой
"вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков
, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве отметили, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания сил Североатлантического альянса в приграничных регионах.