https://ria.ru/20220209/valensa-1771919895.html

В Госдуме отреагировали на слова Валенсы об "ударе по Москве"

В Госдуме отреагировали на слова Валенсы об "ударе по Москве" - РИА Новости, 09.02.2022

В Госдуме отреагировали на слова Валенсы об "ударе по Москве"

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев с иронией отреагировал на слова бывшего президента Польши Леха Валенсы,... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:08

2022-02-09T17:08

2022-02-09T17:08

в мире

лех валенса

дмитрий песков

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россия

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нато

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев с иронией отреагировал на слова бывшего президента Польши Леха Валенсы, призвавшего Запад к "проявлению жестокости" к России из-за ситуации на Украине.Бывший президент Польши Лех Валенса в беседе с газетой Rzeczpospolita высказался о ситуации вокруг Украины и якобы готовящемся "вторжении" России, заявив, что странам Запада нужно "проявить жесткость". По его словам, в случае эскалации конфликта необходимо вступить в открытое противостояние с Россией и нанести ответный удар по Москве."Эти слова о нападении на Москву, я считаю, что это последствия постковидного синдрома, не иначе, только так можно об этом говорить", - заявил Шхагошев РИА Новости.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220209/ukraina-1771894534.html

https://ria.ru/20220208/ukraina-1771649722.html

киев

россия

москва

польша

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в мире, лех валенса, дмитрий песков, киев, россия, москва, нато, польша