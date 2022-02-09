В Госдуме отреагировали на слова Валенсы об "ударе по Москве"
Депутат Шхагошев назвал призыв Валенсы напасть на Россию следствием постковидного синдрома
Здание Государственной думы РФ
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев с иронией отреагировал на слова бывшего президента Польши Леха Валенсы, призвавшего Запад к "проявлению жестокости" к России из-за ситуации на Украине.
Бывший президент Польши Лех Валенса в беседе с газетой Rzeczpospolita высказался о ситуации вокруг Украины и якобы готовящемся "вторжении" России, заявив, что странам Запада нужно "проявить жесткость". По его словам, в случае эскалации конфликта необходимо вступить в открытое противостояние с Россией и нанести ответный удар по Москве.
"Эти слова о нападении на Москву, я считаю, что это последствия постковидного синдрома, не иначе, только так можно об этом говорить", - заявил Шхагошев РИА Новости.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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