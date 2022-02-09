19:53 09.02.2022 (обновлено: 19:54 09.02.2022)
Захарова сравнила истерику вокруг Украины с "пробиркой Пауэлла"
Представитель МИД Захарова: истерика в СМИ по Украине напоминает "пробирку Пауэлла"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Истерика в американских и британских СМИ вокруг "нападения России на Украину" очень напоминает истерику начала 2000-ых годов вокруг Ирака, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что "уже Украина, уже президент Украины, министр иностранных дел, секретарь Совбеза - они уже сделали не одно заявление с просьбой к западной общественности... прекратить нагнетать эту обстановку, истерику". "Приставляете, в каком искривленном зазеркалье мы живем?" - отметила Захарова.
Она напомнила, что мировая общественность уже не в первый раз становится свидетелями абсурдных заявлений в западной прессе. "Западная пресса в начале 2000-ых точно так же всех убеждала, что у Саддама Хусейна в Ираке есть оружие массового поражения. Каждый день десятки выходили репортажей, нагнеталась истерика по телевидению. Что оказалось? Оказалось, что изначально это были планы США напасть на Ирак, им нужен был повод. А информационная среда все это обслуживала в виде пропаганды. И сегодня весь мир знает, что Штаты врали, что Колин Пауэлл в Совбез принес не доказательства, а какие-то фальшивки. Что все это было спланировано операцией", - напомнила Захарова.
По ее словам, то, "что они делали в отношении в начале 2000-ых в отношении Ирака, очень напоминает такую же фальшивую историю сейчас в отношении Украины и якобы неких агрессивных планов". "У нас таких планов нет. Но у меня есть ощущение, что они есть у США", - резюмировала она.
В феврале 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию о якобы имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия. В доказательство он продемонстрировал пробирку с белым порошком, который выдал за образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.
"Мы понимаем, что грозило бы людям этого региона, в случае, если бы киевский режим осуществил задуманное - они просто были бы уничтожены. И это подтвердил президент Зеленский, недавно сказав: "кому не нравится в Донбассе, в том числе жить по киевским правилам, пусть убираются с чемоданами, уезжают". Им нужны не люди, которые будут жить в едином украинском государстве, им нужна пустая территория с ресурсами, свободная от тех людей, которые не дали себя подчинить", - заключила Захарова.