https://ria.ru/20220209/ukraina-1771954528.html

Захарова сравнила истерику вокруг Украины с "пробиркой Пауэлла"

Захарова сравнила истерику вокруг Украины с "пробиркой Пауэлла" - РИА Новости, 09.02.2022

Захарова сравнила истерику вокруг Украины с "пробиркой Пауэлла"

Истерика в американских и британских СМИ вокруг "нападения России на Украину" очень напоминает истерику начала 2000-ых годов вокруг Ирака, заявила официальный... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T19:53

2022-02-09T19:53

2022-02-09T19:54

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ирак

украина

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Истерика в американских и британских СМИ вокруг "нападения России на Украину" очень напоминает истерику начала 2000-ых годов вокруг Ирака, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Пишут о гипотетической возможности нападения России, неких планах - чушь, бред... Больше всех кричат, что Россия должна напасть на Украину, Вашингтон, Лондон. Они говорят об этом каждый день и, соответственно, их СМИ", - рассказала Захарова на брифинге.Она отметила, что "уже Украина, уже президент Украины, министр иностранных дел, секретарь Совбеза - они уже сделали не одно заявление с просьбой к западной общественности... прекратить нагнетать эту обстановку, истерику". "Приставляете, в каком искривленном зазеркалье мы живем?" - отметила Захарова.Она напомнила, что мировая общественность уже не в первый раз становится свидетелями абсурдных заявлений в западной прессе. "Западная пресса в начале 2000-ых точно так же всех убеждала, что у Саддама Хусейна в Ираке есть оружие массового поражения. Каждый день десятки выходили репортажей, нагнеталась истерика по телевидению. Что оказалось? Оказалось, что изначально это были планы США напасть на Ирак, им нужен был повод. А информационная среда все это обслуживала в виде пропаганды. И сегодня весь мир знает, что Штаты врали, что Колин Пауэлл в Совбез принес не доказательства, а какие-то фальшивки. Что все это было спланировано операцией", - напомнила Захарова.По ее словам, то, "что они делали в отношении в начале 2000-ых в отношении Ирака, очень напоминает такую же фальшивую историю сейчас в отношении Украины и якобы неких агрессивных планов". "У нас таких планов нет. Но у меня есть ощущение, что они есть у США", - резюмировала она.В феврале 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию о якобы имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия. В доказательство он продемонстрировал пробирку с белым порошком, который выдал за образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками."Мы понимаем, что грозило бы людям этого региона, в случае, если бы киевский режим осуществил задуманное - они просто были бы уничтожены. И это подтвердил президент Зеленский, недавно сказав: "кому не нравится в Донбассе, в том числе жить по киевским правилам, пусть убираются с чемоданами, уезжают". Им нужны не люди, которые будут жить в едином украинском государстве, им нужна пустая территория с ресурсами, свободная от тех людей, которые не дали себя подчинить", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20220204/perepalka-1770985486.html

https://ria.ru/20220131/voennye-1770389777.html

https://ria.ru/20220204/probirka-1770988857.html

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