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Захарова сравнила истерику вокруг Украины с "пробиркой Пауэлла"
Захарова сравнила истерику вокруг Украины с "пробиркой Пауэлла" - РИА Новости, 09.02.2022
Захарова сравнила истерику вокруг Украины с "пробиркой Пауэлла"
Истерика в американских и британских СМИ вокруг "нападения России на Украину" очень напоминает истерику начала 2000-ых годов вокруг Ирака, заявила официальный... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T19:53
2022-02-09T19:54
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
сша
колин пауэлл
ирак
украина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Истерика в американских и британских СМИ вокруг "нападения России на Украину" очень напоминает истерику начала 2000-ых годов вокруг Ирака, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Пишут о гипотетической возможности нападения России, неких планах - чушь, бред... Больше всех кричат, что Россия должна напасть на Украину, Вашингтон, Лондон. Они говорят об этом каждый день и, соответственно, их СМИ", - рассказала Захарова на брифинге.Она отметила, что "уже Украина, уже президент Украины, министр иностранных дел, секретарь Совбеза - они уже сделали не одно заявление с просьбой к западной общественности... прекратить нагнетать эту обстановку, истерику". "Приставляете, в каком искривленном зазеркалье мы живем?" - отметила Захарова.Она напомнила, что мировая общественность уже не в первый раз становится свидетелями абсурдных заявлений в западной прессе. "Западная пресса в начале 2000-ых точно так же всех убеждала, что у Саддама Хусейна в Ираке есть оружие массового поражения. Каждый день десятки выходили репортажей, нагнеталась истерика по телевидению. Что оказалось? Оказалось, что изначально это были планы США напасть на Ирак, им нужен был повод. А информационная среда все это обслуживала в виде пропаганды. И сегодня весь мир знает, что Штаты врали, что Колин Пауэлл в Совбез принес не доказательства, а какие-то фальшивки. Что все это было спланировано операцией", - напомнила Захарова.По ее словам, то, "что они делали в отношении в начале 2000-ых в отношении Ирака, очень напоминает такую же фальшивую историю сейчас в отношении Украины и якобы неких агрессивных планов". "У нас таких планов нет. Но у меня есть ощущение, что они есть у США", - резюмировала она.В феврале 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию о якобы имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия. В доказательство он продемонстрировал пробирку с белым порошком, который выдал за образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками."Мы понимаем, что грозило бы людям этого региона, в случае, если бы киевский режим осуществил задуманное - они просто были бы уничтожены. И это подтвердил президент Зеленский, недавно сказав: "кому не нравится в Донбассе, в том числе жить по киевским правилам, пусть убираются с чемоданами, уезжают". Им нужны не люди, которые будут жить в едином украинском государстве, им нужна пустая территория с ресурсами, свободная от тех людей, которые не дали себя подчинить", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20220204/perepalka-1770985486.html
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сша, колин пауэлл, ирак, украина, ситуация в днр и лнр
19:53 09.02.2022 (обновлено: 19:54 09.02.2022)
 
Захарова сравнила истерику вокруг Украины с "пробиркой Пауэлла"

Представитель МИД Захарова: истерика в СМИ по Украине напоминает "пробирку Пауэлла"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Истерика в американских и британских СМИ вокруг "нападения России на Украину" очень напоминает истерику начала 2000-ых годов вокруг Ирака, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пишут о гипотетической возможности нападения России, неких планах - чушь, бред... Больше всех кричат, что Россия должна напасть на Украину, Вашингтон, Лондон. Они говорят об этом каждый день и, соответственно, их СМИ", - рассказала Захарова на брифинге.
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Она отметила, что "уже Украина, уже президент Украины, министр иностранных дел, секретарь Совбеза - они уже сделали не одно заявление с просьбой к западной общественности... прекратить нагнетать эту обстановку, истерику". "Приставляете, в каком искривленном зазеркалье мы живем?" - отметила Захарова.
Она напомнила, что мировая общественность уже не в первый раз становится свидетелями абсурдных заявлений в западной прессе. "Западная пресса в начале 2000-ых точно так же всех убеждала, что у Саддама Хусейна в Ираке есть оружие массового поражения. Каждый день десятки выходили репортажей, нагнеталась истерика по телевидению. Что оказалось? Оказалось, что изначально это были планы США напасть на Ирак, им нужен был повод. А информационная среда все это обслуживала в виде пропаганды. И сегодня весь мир знает, что Штаты врали, что Колин Пауэлл в Совбез принес не доказательства, а какие-то фальшивки. Что все это было спланировано операцией", - напомнила Захарова.
По ее словам, то, "что они делали в отношении в начале 2000-ых в отношении Ирака, очень напоминает такую же фальшивую историю сейчас в отношении Украины и якобы неких агрессивных планов". "У нас таких планов нет. Но у меня есть ощущение, что они есть у США", - резюмировала она.
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В феврале 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию о якобы имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия. В доказательство он продемонстрировал пробирку с белым порошком, который выдал за образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.
"Мы понимаем, что грозило бы людям этого региона, в случае, если бы киевский режим осуществил задуманное - они просто были бы уничтожены. И это подтвердил президент Зеленский, недавно сказав: "кому не нравится в Донбассе, в том числе жить по киевским правилам, пусть убираются с чемоданами, уезжают". Им нужны не люди, которые будут жить в едином украинском государстве, им нужна пустая территория с ресурсами, свободная от тех людей, которые не дали себя подчинить", - заключила Захарова.
Госсекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находятся образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003 - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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В миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСШАКолин ПауэллИракУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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