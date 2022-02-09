Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/ukraina-1771898775.html
На Украину прибыла новая партия военно-технической помощи из Великобритании
На Украину прибыла новая партия военно-технической помощи из Великобритании - РИА Новости, 09.02.2022
На Украину прибыла новая партия военно-технической помощи из Великобритании
Глава минобороны Украины Алексей Резников в среду сообщил о прибытии новой партии военно-технической помощи Киеву из Великобритании. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:43
2022-02-09T15:43
в мире
дмитрий песков
россия
великобритания
киев
вооруженные силы украины
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768434547_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_e943e1bc8d72b80c00fb019e57b20f2a.jpg
КИЕВ, 9 фев – РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников в среду сообщил о прибытии новой партии военно-технической помощи Киеву из Великобритании."Восьмого-девятого февраля на Украину из Великобритании прибыл груз с военно-технической помощью - товарами военного назначения и техники для территориальных войск обороны ВСУ: бронежилеты, каски и др. Спасибо нашим партнерам за неизменную политико-дипломатическую поддержку и военную помощь", - написал Резников в Twitter.В январе 2022 года Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220207/ukraina-1771469351.html
россия
великобритания
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768434547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3dfa5cfb15b7439ce55f8436163a110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков, россия, великобритания, киев, вооруженные силы украины, нато, украина
15:43 09.02.2022
 
На Украину прибыла новая партия военно-технической помощи из Великобритании

Глава Минобороны Резников: на Украину прибыла партия военно-технической помощи из Британии

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 фев – РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников в среду сообщил о прибытии новой партии военно-технической помощи Киеву из Великобритании.
"Восьмого-девятого февраля на Украину из Великобритании прибыл груз с военно-технической помощью - товарами военного назначения и техники для территориальных войск обороны ВСУ: бронежилеты, каски и др. Спасибо нашим партнерам за неизменную политико-дипломатическую поддержку и военную помощь", - написал Резников в Twitter.
В январе 2022 года Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 13:35
Захарова сравнила Украину, Британию и США с Трусом, Балбесом и Бывалым
 
В миреДмитрий ПесковРоссияВеликобританияКиевВооруженные силы УкраиныНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала