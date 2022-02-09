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Польша приготовилась захватить Москву
Экс-президент Польши нацелился на захват Москвы из-за Украины - РИА Новости, 09.02.2022
Польша приготовилась захватить Москву
Бывший президент Польши Лех Валенса в беседе с газетой Rzeczpospolita высказался о ситуации вокруг Украины и якобы готовящемся "вторжении" России. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:29
2022-02-09T16:14
в мире
дмитрий песков
россия
киев
москва
нато
польша
украина
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бывший президент Польши Лех Валенса в беседе с газетой Rzeczpospolita высказался о ситуации вокруг Украины и якобы готовящемся "вторжении" России.По словам политика, странам Запада нужно проявить жесткость. Он отметил, что раньше относился с большим уважением к российскому руководству, но сейчас Москва "зашла слишком далеко".Экс-президент утверждает, что в случае эскалации конфликта необходимо вступить в открытое противостояние с Россией. "Если Путин нападет на Киев, должен последовать незамедлительный ответ: удар по Москве ", — заявил Валенса, добавив, что Польша в этой ситуации должна помочь соседу, собрав все силы и "предоставив их в распоряжение Украины".В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220209/gryzlov-1771877659.html
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в мире, дмитрий песков, россия, киев, москва, нато, польша, украина
15:29 09.02.2022 (обновлено: 16:14 09.02.2022)
 
Экс-президент Польши нацелился на захват Москвы из-за Украины

Экс-президент Польши Валенса призвал напасть на Россию при эскалации ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Бывший президент Польши Лех Валенса
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бывший президент Польши Лех Валенса в беседе с газетой Rzeczpospolita высказался о ситуации вокруг Украины и якобы готовящемся "вторжении" России.
По словам политика, странам Запада нужно проявить жесткость. Он отметил, что раньше относился с большим уважением к российскому руководству, но сейчас Москва "зашла слишком далеко".
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 14:26В мире
Грызлов заявил о желании Украины быть "главной занозой в теле России"
Экс-президент утверждает, что в случае эскалации конфликта необходимо вступить в открытое противостояние с Россией. "Если Путин нападет на Киев, должен последовать незамедлительный ответ: удар по Москве ", — заявил Валенса, добавив, что Польша в этой ситуации должна помочь соседу, собрав все силы и "предоставив их в распоряжение Украины".
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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