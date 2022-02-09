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СМИ: ЕС готовится предложить России продолжить переговоры по Украине
СМИ: ЕС готовится предложить России продолжить переговоры по Украине - РИА Новости, 09.02.2022
СМИ: ЕС готовится предложить России продолжить переговоры по Украине
Евросоюз подготовил письмо России с предложением продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:54
2022-02-09T17:58
евросоюз
россия
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
совет россия-нато
нато
обсе
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Евросоюз подготовил письмо России с предложением продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа.Послание станет коллективным ответом на предложения, полученные от Москвы, его подписал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В нем говорится, что ЕС вместе с НАТО готовы продолжать диалог с Кремлем по "безопасности для всех". В документе также отмечается, что несогласия сторон необходимо разрешить дипломатическим путем, в качестве площадок для этого предлагаются ОБСЕ и Совет Россия — НАТО.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные обвинения и подчеркивали, что они используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.В конце января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
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евросоюз, россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, совет россия-нато, нато, обсе
14:54 09.02.2022 (обновлено: 17:58 09.02.2022)
 
СМИ: ЕС готовится предложить России продолжить переговоры по Украине

Politico: ЕС предложит России продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины в ОБСЕ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Евросоюз подготовил письмо России с предложением продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа.
Послание станет коллективным ответом на предложения, полученные от Москвы, его подписал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В нем говорится, что ЕС вместе с НАТО готовы продолжать диалог с Кремлем по "безопасности для всех". В документе также отмечается, что несогласия сторон необходимо разрешить дипломатическим путем, в качестве площадок для этого предлагаются ОБСЕ и Совет Россия — НАТО.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные обвинения и подчеркивали, что они используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
В конце января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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