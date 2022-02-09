https://ria.ru/20220209/ukraina-1771885886.html

СМИ: ЕС готовится предложить России продолжить переговоры по Украине

СМИ: ЕС готовится предложить России продолжить переговоры по Украине - РИА Новости, 09.02.2022

СМИ: ЕС готовится предложить России продолжить переговоры по Украине

Евросоюз подготовил письмо России с предложением продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:54

2022-02-09T14:54

2022-02-09T17:58

евросоюз

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Евросоюз подготовил письмо России с предложением продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа.Послание станет коллективным ответом на предложения, полученные от Москвы, его подписал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В нем говорится, что ЕС вместе с НАТО готовы продолжать диалог с Кремлем по "безопасности для всех". В документе также отмечается, что несогласия сторон необходимо разрешить дипломатическим путем, в качестве площадок для этого предлагаются ОБСЕ и Совет Россия — НАТО.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные обвинения и подчеркивали, что они используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.В конце января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.

https://ria.ru/20220208/press-konferentsiya-1771577154.html

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евросоюз, россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, совет россия-нато, нато, обсе