В Киеве заявили о готовности многих стран предоставить военную помощь
Премьер Украины Шмыгаль: многие страны готовы оказать Киеву военную и финансовую помощь
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Ряд стран рассматривает возможность предоставления Киеву военной и финансовой помощи, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в последнее время получил поддержку со стороны западных партнеров на 1,5 миллиарда долларов и более тысячи тонн вооружения.
"Целый ряд стран рассматривает возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине", - сказал Шмыгаль. При этом он не уточнил, какие именно страны рассматривают такую возможность, добавив, что страны-партнеры уже оказали помощь Киеву на 1,5 миллиарда долларов.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.