https://ria.ru/20220209/ukraina-1771882319.html

В Киеве заявили о готовности многих стран предоставить военную помощь

В Киеве заявили о готовности многих стран предоставить военную помощь - РИА Новости, 09.02.2022

В Киеве заявили о готовности многих стран предоставить военную помощь

Ряд стран рассматривает возможность предоставления Киеву военной и финансовой помощи, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:42

2022-02-09T14:42

2022-02-09T14:42

в мире

украина

денис шмыгаль

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Ряд стран рассматривает возможность предоставления Киеву военной и финансовой помощи, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в последнее время получил поддержку со стороны западных партнеров на 1,5 миллиарда долларов и более тысячи тонн вооружения."Целый ряд стран рассматривает возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине", - сказал Шмыгаль. При этом он не уточнил, какие именно страны рассматривают такую возможность, добавив, что страны-партнеры уже оказали помощь Киеву на 1,5 миллиарда долларов.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220205/pomosch-1771191438.html

https://ria.ru/20220201/donbass-1770471841.html

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в мире, украина, денис шмыгаль, ситуация в днр и лнр