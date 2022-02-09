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В Киеве заявили о готовности многих стран предоставить военную помощь
В Киеве заявили о готовности многих стран предоставить военную помощь - РИА Новости, 09.02.2022
В Киеве заявили о готовности многих стран предоставить военную помощь
Ряд стран рассматривает возможность предоставления Киеву военной и финансовой помощи, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:42
2022-02-09T14:42
в мире
украина
денис шмыгаль
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Ряд стран рассматривает возможность предоставления Киеву военной и финансовой помощи, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в последнее время получил поддержку со стороны западных партнеров на 1,5 миллиарда долларов и более тысячи тонн вооружения."Целый ряд стран рассматривает возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине", - сказал Шмыгаль. При этом он не уточнил, какие именно страны рассматривают такую возможность, добавив, что страны-партнеры уже оказали помощь Киеву на 1,5 миллиарда долларов.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220205/pomosch-1771191438.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, ситуация в днр и лнр
14:42 09.02.2022
 
В Киеве заявили о готовности многих стран предоставить военную помощь

Премьер Украины Шмыгаль: многие страны готовы оказать Киеву военную и финансовую помощь

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Ряд стран рассматривает возможность предоставления Киеву военной и финансовой помощи, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в последнее время получил поддержку со стороны западных партнеров на 1,5 миллиарда долларов и более тысячи тонн вооружения.
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"Целый ряд стран рассматривает возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине", - сказал Шмыгаль. При этом он не уточнил, какие именно страны рассматривают такую возможность, добавив, что страны-партнеры уже оказали помощь Киеву на 1,5 миллиарда долларов.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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