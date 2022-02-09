https://ria.ru/20220209/ukraina-1771875084.html

В Минске назвали конфликт на Украине поводом для глобального противостояния

В Минске назвали конфликт на Украине поводом для глобального противостояния - РИА Новости, 09.02.2022

В Минске назвали конфликт на Украине поводом для глобального противостояния

Конфликт на Украине только на карте выглядит локально, на самом деле он является поводом для глобального политического противостояния, заявил замминистра... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:12

2022-02-09T14:12

2022-02-09T14:12

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МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине только на карте выглядит локально, на самом деле он является поводом для глобального политического противостояния, заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в обращении к участникам конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" в Москве.Обращение Алейника огласил постоянный и полномочный представитель Белоруссии при ОДКБ Вячеслав Ременчик. "Конфликт в Украине только на карте выглядит локальным. Сегодня это поле, вернее повод, для глобального политического противостояния", - приводит слова Алейника агентство "Беларусь сегодня".Он уточнил, что ряд стран - членов НАТО активно вооружает южного соседа Белоруссии якобы в рамках подготовки к "отражению агрессии". "Одновременно на наших западных границах происходит наращивание сил и средств альянса, модернизируется военная инфраструктура, растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки стран - членов НАТО на европейском континенте. Так, за последний год количество учений коалиционных формирований стран - членов альянса выросло более чем втрое", - отметил Алейник.По его мнению, ситуация в мире и регионах ответственности ОДКБ требует максимальной концентрации. "Мы являемся свидетелями прогрессирующего разрушения системных основ международной и региональной безопасности. Доверие вытесняется конфронтацией, диалог - обвинительной риторикой. Международные инструменты в области контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности продолжают деградировать", - добавил Алейник.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771334484.html

https://ria.ru/20220118/donbass-1768245999.html

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