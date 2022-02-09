В Минске назвали конфликт на Украине поводом для глобального противостояния
Замглавы МИД Белоруссии Алейник: конфликт на Украине только на карте выглядит локальным
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине только на карте выглядит локально, на самом деле он является поводом для глобального политического противостояния, заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в обращении к участникам конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" в Москве.
Обращение Алейника огласил постоянный и полномочный представитель Белоруссии при ОДКБ Вячеслав Ременчик. "Конфликт в Украине только на карте выглядит локальным. Сегодня это поле, вернее повод, для глобального политического противостояния", - приводит слова Алейника агентство "Беларусь сегодня".
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Он уточнил, что ряд стран - членов НАТО активно вооружает южного соседа Белоруссии якобы в рамках подготовки к "отражению агрессии". "Одновременно на наших западных границах происходит наращивание сил и средств альянса, модернизируется военная инфраструктура, растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки стран - членов НАТО на европейском континенте. Так, за последний год количество учений коалиционных формирований стран - членов альянса выросло более чем втрое", - отметил Алейник.
По его мнению, ситуация в мире и регионах ответственности ОДКБ требует максимальной концентрации. "Мы являемся свидетелями прогрессирующего разрушения системных основ международной и региональной безопасности. Доверие вытесняется конфронтацией, диалог - обвинительной риторикой. Международные инструменты в области контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности продолжают деградировать", - добавил Алейник.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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