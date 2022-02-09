https://ria.ru/20220209/ukraina-1771861092.html

В ОБСЕ анонсировали визит председателя на Украину

В ОБСЕ анонсировали визит председателя на Украину - РИА Новости, 09.02.2022

В ОБСЕ анонсировали визит председателя на Украину

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на этой неделе посетит Украину, 11 февраля отправится с визитом в Донбасс, сообщили в среду в... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:15

2022-02-09T13:15

2022-02-09T13:26

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

обсе

збигнев рау

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ВЕНА, 9 фев - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на этой неделе посетит Украину, 11 февраля отправится с визитом в Донбасс, сообщили в среду в организации."Министр Рау встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и вице-премьер-министром, министром по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук. Переговоры будут посвящены текущим событиям на Украине, шагам по содействию деэскалации и урегулированию кризиса в стране и вокруг нее, а также сотрудничеству между ОБСЕ и Украиной", - говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.Отмечается, что Рау проведет переговоры со специальным представителем действующего председателя в Украине и в Трехсторонней контактной группе, главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и координатором проектов на Украине."11 февраля действующий председатель Рау посетит восток Украины для оценки ситуации с безопасностью и гуманитарной обстановки в пострадавших от конфликта районах", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220201/provokatsii-1770409498.html

https://ria.ru/20211127/ukraina-1761049019.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, обсе, збигнев рау