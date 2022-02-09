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В ОБСЕ анонсировали визит председателя на Украину
В ОБСЕ анонсировали визит председателя на Украину - РИА Новости, 09.02.2022
В ОБСЕ анонсировали визит председателя на Украину
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на этой неделе посетит Украину, 11 февраля отправится с визитом в Донбасс, сообщили в среду в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:15
2022-02-09T13:26
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
обсе
збигнев рау
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ВЕНА, 9 фев - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на этой неделе посетит Украину, 11 февраля отправится с визитом в Донбасс, сообщили в среду в организации."Министр Рау встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и вице-премьер-министром, министром по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук. Переговоры будут посвящены текущим событиям на Украине, шагам по содействию деэскалации и урегулированию кризиса в стране и вокруг нее, а также сотрудничеству между ОБСЕ и Украиной", - говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.Отмечается, что Рау проведет переговоры со специальным представителем действующего председателя в Украине и в Трехсторонней контактной группе, главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и координатором проектов на Украине."11 февраля действующий председатель Рау посетит восток Украины для оценки ситуации с безопасностью и гуманитарной обстановки в пострадавших от конфликта районах", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220201/provokatsii-1770409498.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, обсе, збигнев рау
13:15 09.02.2022 (обновлено: 13:26 09.02.2022)
 
В ОБСЕ анонсировали визит председателя на Украину

Председатель ОБСЕ Рау на этой неделе посетит Украину, а 11 февраля — Донбасс

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Читать ria.ru в
ВЕНА, 9 фев - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на этой неделе посетит Украину, 11 февраля отправится с визитом в Донбасс, сообщили в среду в организации.
"Министр Рау встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и вице-премьер-министром, министром по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук. Переговоры будут посвящены текущим событиям на Украине, шагам по содействию деэскалации и урегулированию кризиса в стране и вокруг нее, а также сотрудничеству между ОБСЕ и Украиной", - говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.
Томас Гремингер - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 07:10
Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
Отмечается, что Рау проведет переговоры со специальным представителем действующего председателя в Украине и в Трехсторонней контактной группе, главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и координатором проектов на Украине.
"11 февраля действующий председатель Рау посетит восток Украины для оценки ситуации с безопасностью и гуманитарной обстановки в пострадавших от конфликта районах", - говорится в заявлении.
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
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