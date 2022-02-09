https://ria.ru/20220209/ukraina-1771856391.html

Грызлов назвал ситуацию на Украине худшей из возможных

Грызлов назвал ситуацию на Украине худшей из возможных - РИА Новости, 09.02.2022

Грызлов назвал ситуацию на Украине худшей из возможных

Происходящее на Украине – это худший из возможных сценариев, страну пытаются привести к реальной войне, считает посол России в Белоруссии, полпред РФ в... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:57

2022-02-09T12:57

2022-02-09T13:13

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

борис грызлов

россия

минские соглашения

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Происходящее на Украине – это худший из возможных сценариев, страну пытаются привести к реальной войне, считает посол России в Белоруссии, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов."То, что сейчас происходит - это наихудший сценарий, который может быть", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Грызлов напомнил, что украинский народ голосовал за президента страны Владимира Зеленского, обещавшего привести Украину к миру. Вместо этого партия войны в Киеве стала еще сильнее и "фактически пытается привести Украину к реальной войне"."Это самый плохой сценарий, который может быть. Но мы прикладываем все возможные дипломатические усилия, чтобы этого не случилось, чтобы не дать возможность Украине решать вопросы силовым методом", - отметил он.

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771499823.html

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, борис грызлов, россия, минские соглашения