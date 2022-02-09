https://ria.ru/20220209/ukraina-1771856391.html
Грызлов назвал ситуацию на Украине худшей из возможных
Грызлов назвал ситуацию на Украине худшей из возможных - РИА Новости, 09.02.2022
Грызлов назвал ситуацию на Украине худшей из возможных
Происходящее на Украине – это худший из возможных сценариев, страну пытаются привести к реальной войне, считает посол России в Белоруссии, полпред РФ в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:57
2022-02-09T12:57
2022-02-09T13:13
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Происходящее на Украине – это худший из возможных сценариев, страну пытаются привести к реальной войне, считает посол России в Белоруссии, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов."То, что сейчас происходит - это наихудший сценарий, который может быть", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Грызлов напомнил, что украинский народ голосовал за президента страны Владимира Зеленского, обещавшего привести Украину к миру. Вместо этого партия войны в Киеве стала еще сильнее и "фактически пытается привести Украину к реальной войне"."Это самый плохой сценарий, который может быть. Но мы прикладываем все возможные дипломатические усилия, чтобы этого не случилось, чтобы не дать возможность Украине решать вопросы силовым методом", - отметил он.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, борис грызлов, россия, минские соглашения
12:57 09.02.2022 (обновлено: 13:13 09.02.2022)
Грызлов назвал ситуацию на Украине худшей из возможных
Посол в Минске Грызлов: Киев пытаются привести к войне, он нарушает все пункты соглашений