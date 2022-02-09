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Украине предрекли "арабскую весну"
Американцы нашли сходство между украинским кризисом и "арабской весной" - РИА Новости, 09.02.2022
Украине предрекли "арабскую весну"
Обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Холман Дженкинс — младший назвал Джо Байдена президентом, подходящим для ситуации новой холодной войны... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:30
2022-02-09T13:10
владимир зеленский
сергей лавров
владимир путин
россия
египет
киев
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Холман Дженкинс — младший назвал Джо Байдена президентом, подходящим для ситуации новой холодной войны с Россией.По его мнению, политика нынешнего американского лидера может позже негативно сказаться на Москве."У Байдена есть некоторые недостатки, но он ребенок холодной войны, и, если я не ошибаюсь, он удивил и дезориентировал Владимира Путина своим не по-обамовски жестким ответом на возобновление напряженности вокруг Украины, в том числе в понедельник, заставив немецкого канцлера встать в строй", — уверен журналист.Однако читатели газеты резко отреагировали на высказывания Дженкинса-младшего. В комментариях отметили, что статья присоединяется к общей антироссийской тенденции в западных СМИ, игнорируя при этом факты."Какая чушь. Байдену нужно отвлечь нас — от криминала, инфляции, ситуации на южной границе. Он стремится к внешнеполитической "победе", предотвращая то, что не произойдет в любом случае", — написал пользователь ian board."А помните, как хорошо дуэт Обама — Байден поначалу рекламировал "арабскую весну"? И теперь мы видим, как обстоят дела в Египте, прежде всего в Сирии и Ливии", — заметил Jaime Cruanas."У мистера Байдена есть некоторые недостатки". Ага, а Ева сделала несколько диетических ошибок", — сыронизировал David Perlman."Наш президент сказал, что если Путин вторгнется в Украину, то газопровод из России в Германию не пройдет. Судя по тому, что я читал, он уже построен и сейчас находится на стадии тестирования. Так каков план Байдена? "Скажите им, чтобы остановились"? Или что-то еще?" — поинтересовался Jeff Stone."Вместо того чтобы накладывать санкции против Путина, подумайте, какие награды могли бы принести нам престиж, уважение, доход и влияние России. У них определенно есть востребованные навыки и товары, которые улучшились бы при более тесной западной интеграции вместо агрессии. Да и это прибыльнее", — уверен Wayne Longman.В последние месяцы западные СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.В самом Киеве также не видят предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику.
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владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, россия, египет, киев
12:30 09.02.2022 (обновлено: 13:10 09.02.2022)
 
Американцы нашли сходство между украинским кризисом и "арабской весной"

Читатели WSJ сравнили призывы США воевать за Украину с поддержкой "арабской весны"

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУчения сил территориальной обороны Украины под Киевом
Учения сил территориальной обороны Украины под Киевом - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Холман Дженкинс — младший назвал Джо Байдена президентом, подходящим для ситуации новой холодной войны с Россией.
По его мнению, политика нынешнего американского лидера может позже негативно сказаться на Москве.
"У Байдена есть некоторые недостатки, но он ребенок холодной войны, и, если я не ошибаюсь, он удивил и дезориентировал Владимира Путина своим не по-обамовски жестким ответом на возобновление напряженности вокруг Украины, в том числе в понедельник, заставив немецкого канцлера встать в строй", — уверен журналист.
Однако читатели газеты резко отреагировали на высказывания Дженкинса-младшего. В комментариях отметили, что статья присоединяется к общей антироссийской тенденции в западных СМИ, игнорируя при этом факты.
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"Какая чушь. Байдену нужно отвлечь нас — от криминала, инфляции, ситуации на южной границе. Он стремится к внешнеполитической "победе", предотвращая то, что не произойдет в любом случае", — написал пользователь ian board.
"А помните, как хорошо дуэт Обама — Байден поначалу рекламировал "арабскую весну"? И теперь мы видим, как обстоят дела в Египте, прежде всего в Сирии и Ливии", — заметил Jaime Cruanas.
"У мистера Байдена есть некоторые недостатки". Ага, а Ева сделала несколько диетических ошибок", — сыронизировал David Perlman.
"Наш президент сказал, что если Путин вторгнется в Украину, то газопровод из России в Германию не пройдет. Судя по тому, что я читал, он уже построен и сейчас находится на стадии тестирования. Так каков план Байдена? "Скажите им, чтобы остановились"? Или что-то еще?" — поинтересовался Jeff Stone.
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"Вместо того чтобы накладывать санкции против Путина, подумайте, какие награды могли бы принести нам престиж, уважение, доход и влияние России. У них определенно есть востребованные навыки и товары, которые улучшились бы при более тесной западной интеграции вместо агрессии. Да и это прибыльнее", — уверен Wayne Longman.
В последние месяцы западные СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
В самом Киеве также не видят предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику.
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