Украине предрекли "арабскую весну"

12:30 09.02.2022 (обновлено: 13:10 09.02.2022)
Американцы нашли сходство между украинским кризисом и "арабской весной"
Читатели WSJ сравнили призывы США воевать за Украину с поддержкой "арабской весны"
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Холман Дженкинс — младший назвал Джо Байдена президентом, подходящим для ситуации новой холодной войны с Россией.
По его мнению, политика нынешнего американского лидера может позже негативно сказаться на Москве.
"У Байдена есть некоторые недостатки, но он ребенок холодной войны, и, если я не ошибаюсь, он удивил и дезориентировал Владимира Путина своим не по-обамовски жестким ответом на возобновление напряженности вокруг Украины, в том числе в понедельник, заставив немецкого канцлера встать в строй", — уверен журналист.
Однако читатели газеты резко отреагировали на высказывания Дженкинса-младшего. В комментариях отметили, что статья присоединяется к общей антироссийской тенденции в западных СМИ, игнорируя при этом факты.
"Какая чушь. Байдену нужно отвлечь нас — от криминала, инфляции, ситуации на южной границе. Он стремится к внешнеполитической "победе", предотвращая то, что не произойдет в любом случае", — написал пользователь ian board.
"У мистера Байдена есть некоторые недостатки". Ага, а Ева сделала несколько диетических ошибок", — сыронизировал David Perlman.
"Наш президент сказал, что если Путин вторгнется в Украину, то газопровод из России в Германию не пройдет. Судя по тому, что я читал, он уже построен и сейчас находится на стадии тестирования. Так каков план Байдена? "Скажите им, чтобы остановились"? Или что-то еще?" — поинтересовался Jeff Stone.
"Вместо того чтобы накладывать санкции против Путина, подумайте, какие награды могли бы принести нам престиж, уважение, доход и влияние России. У них определенно есть востребованные навыки и товары, которые улучшились бы при более тесной западной интеграции вместо агрессии. Да и это прибыльнее", — уверен Wayne Longman.
В последние месяцы западные СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
В самом Киеве также не видят предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику.