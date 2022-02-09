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В МИД заявили о попытках США шантажировать Россию поставками оружия Киеву
В МИД заявили о попытках США шантажировать Россию поставками оружия Киеву - РИА Новости, 09.02.2022
В МИД заявили о попытках США шантажировать Россию поставками оружия Киеву
Вашингтон разными способами пытается надавить на Москву, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:21
2022-02-09T13:12
в мире
сша
украина
thaad
ситуация в днр и лнр
сергей рябков
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Вашингтон разными способами пытается надавить на Москву, заявил замглавы МИД Сергей Рябков."Все, что происходит в этой сфере с точки зрения накачки Украины снаряжением, боеприпасами, военной техникой, в том числе летальными видами оружия, — это попытка оказать на нас дополнительное политическое и, наверное, военно-техническое давление. Очевидным образом здесь присутствует компонент шантажа и прессинга", — сказал он журналистам.Сообщения СМИ и возможных поставках Киеву противоракетных комплексов THAAD дипломат назвал провокацией в чистом виде. "Вместо того, чтобы заниматься деэскалацией, включающей в том числе безусловное требование к Киеву в полном объеме выполнять Минские соглашения, происходят разного рода информационные вбросы", — отметил Рябков.Он также напомнил о недавнем фейке американцев о том, что Москва готовит ролики о нападении украинских военных на жителей Донбасса.В любом случае, подчеркнул замглавы МИД, передача Украине THAAD понизит шансы на политическое решение кризиса.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Тем не менее Запад, ссылаясь на опасения по поводу "российской агрессии", уже передал украинцам вооружения на несколько миллиардов долларов. В частности, из США поступили противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, из Великобритании — противотанковые гранатометы NLAW, из Турции — ударные беспилотники Bayraktar TB2.
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в мире, сша, украина, thaad, ситуация в днр и лнр, сергей рябков
12:21 09.02.2022 (обновлено: 13:12 09.02.2022)
 
В МИД заявили о попытках США шантажировать Россию поставками оружия Киеву

Замглавы МИД Рябков: США пытаются шантажировать Россию поставками оружия на Украину

© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryУкраинский военнослужащий с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition во время учений во Львовской области
Украинский военнослужащий с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition во время учений во Львовской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Вашингтон разными способами пытается надавить на Москву, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Все, что происходит в этой сфере с точки зрения накачки Украины снаряжением, боеприпасами, военной техникой, в том числе летальными видами оружия, — это попытка оказать на нас дополнительное политическое и, наверное, военно-техническое давление. Очевидным образом здесь присутствует компонент шантажа и прессинга", — сказал он журналистам.
Сообщения СМИ и возможных поставках Киеву противоракетных комплексов THAAD дипломат назвал провокацией в чистом виде.
"Вместо того, чтобы заниматься деэскалацией, включающей в том числе безусловное требование к Киеву в полном объеме выполнять Минские соглашения, происходят разного рода информационные вбросы", — отметил Рябков.
Он также напомнил о недавнем фейке американцев о том, что Москва готовит ролики о нападении украинских военных на жителей Донбасса.
В любом случае, подчеркнул замглавы МИД, передача Украине THAAD понизит шансы на политическое решение кризиса.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Тем не менее Запад, ссылаясь на опасения по поводу "российской агрессии", уже передал украинцам вооружения на несколько миллиардов долларов. В частности, из США поступили противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, из Великобритании — противотанковые гранатометы NLAW, из Турции — ударные беспилотники Bayraktar TB2.
Сколько США тратят на сдерживание России
26 января, 16:39Инфографика
Сколько США тратят на сдерживание России
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В миреСШАУкраинаTHAADСитуация в ДНР и ЛНРСергей Рябков
 
 
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