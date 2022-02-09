https://ria.ru/20220209/ukraina-1771839321.html

Басурин рассказал об украинцах, желающих служить в ДНР

Басурин рассказал об украинцах, желающих служить в ДНР - РИА Новости, 09.02.2022

Басурин рассказал об украинцах, желающих служить в ДНР

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о прибытии добровольцев с подконтрольной Киеву территории Украины, желающих РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:52

2022-02-09T11:52

2022-02-09T11:52

в мире

донецкая народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о прибытии добровольцев с подконтрольной Киеву территории Украины, желающих служить в подразделениях ДНР, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."На фоне подготовки украинской агрессии против республик появляется большое количество добровольцев, готовых вместе с войнами Народной милиции защищать независимость Донбасса от киевского режима. Также увеличилось количество желающих служить в Донецкой народной республике. К нам прибывают добровольцы из внутренних регионов Украины... Народная милиция будет готова дать достойный ответ украинским агрессорам", - сказал Басурин.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20210811/dnr-1745368108.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр