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Басурин рассказал об украинцах, желающих служить в ДНР
Басурин рассказал об украинцах, желающих служить в ДНР - РИА Новости, 09.02.2022
Басурин рассказал об украинцах, желающих служить в ДНР
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о прибытии добровольцев с подконтрольной Киеву территории Украины, желающих РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:52
2022-02-09T11:52
в мире
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о прибытии добровольцев с подконтрольной Киеву территории Украины, желающих служить в подразделениях ДНР, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."На фоне подготовки украинской агрессии против республик появляется большое количество добровольцев, готовых вместе с войнами Народной милиции защищать независимость Донбасса от киевского режима. Также увеличилось количество желающих служить в Донецкой народной республике. К нам прибывают добровольцы из внутренних регионов Украины... Народная милиция будет готова дать достойный ответ украинским агрессорам", - сказал Басурин.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
11:52 09.02.2022
 
Басурин рассказал об украинцах, желающих служить в ДНР

Представитель ДНР Басурин: многие добровольцы с Украины хотят защищать Донбасс от Киева

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о прибытии добровольцев с подконтрольной Киеву территории Украины, желающих служить в подразделениях ДНР, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"На фоне подготовки украинской агрессии против республик появляется большое количество добровольцев, готовых вместе с войнами Народной милиции защищать независимость Донбасса от киевского режима. Также увеличилось количество желающих служить в Донецкой народной республике. К нам прибывают добровольцы из внутренних регионов Украины... Народная милиция будет готова дать достойный ответ украинским агрессорам", - сказал Басурин.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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