https://ria.ru/20220209/ukraina-1771810953.html

Украина получает за транзит газа два-три миллиарда долларов, заявил Чижов

Украина получает за транзит газа два-три миллиарда долларов, заявил Чижов - РИА Новости, 09.02.2022

Украина получает за транзит газа два-три миллиарда долларов, заявил Чижов

Украина получает за транзит российского "голубого топлива" в европейские страны 2-3 миллиарда долларов в год, а для модернизации соответствующей... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T09:24

2022-02-09T09:24

2022-02-09T09:24

экономика

сша

москва

россия

еврокомиссия

северный поток — 2

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Украина получает за транзит российского "голубого топлива" в европейские страны 2-3 миллиарда долларов в год, а для модернизации соответствующей газотранспортной сети ничего не делается, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.Еврокомиссия ранее сообщила, что намерена получить мнение Украины по "Северному потоку — 2" в процессе сертификации этого проекта."Понятно, почему Украина заинтересована участвовать в этом процессе: она получает за транзит от двух до трёх миллиардов долларов. Как бы деньги из воздуха. Причём ничего для модернизации транзитной сети, построенной ещё в советскую эпоху, не делает. Там стоят насосы, произведённые в семидесятых годах прошлого века. Я уже не говорю о степени износа, в том числе собственно труб", - отметил он."С другой стороны, у есовцев есть и свой интерес. Ведь если транзит через Украину прекратится, кто будет стране давать эти деньги? И что будет с Украиной без этих денег? В Еврокомиссии прекрасно понимают эту ситуацию", - добавил Чижов.РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/gaz-1771642326.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220206/tranzit-1771349771.html

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экономика, сша, москва, россия, еврокомиссия, северный поток — 2