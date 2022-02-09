https://ria.ru/20220209/ukraina-1771804435.html
Россия не говорила о злонамеренных планах против Украины, заявил Небензя
Россия не говорила о злонамеренных планах против Украины, заявил Небензя - РИА Новости, 09.02.2022
Россия не говорила о злонамеренных планах против Украины, заявил Небензя
Россия не заявляла ни о каких злонамеренных планах в отношении Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:30
2022-02-09T08:30
2022-02-09T08:32
в мире
дмитрий песков
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нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия не заявляла ни о каких злонамеренных планах в отношении Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Россия нигде, ни на каком уровне, официальном прежде всего, не заявляла ни о каких злонамеренных планах в отношении Украины", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220208/ukraina-1771785226.html
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в мире, дмитрий песков, россия, киев, украина, нато, ситуация в днр и лнр
08:30 09.02.2022 (обновлено: 08:32 09.02.2022)
Россия не говорила о злонамеренных планах против Украины, заявил Небензя
Постпред Небензя: Россия нигде не заявляла о злонамеренных планах против Украины