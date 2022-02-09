https://ria.ru/20220209/ukraina-1771796999.html

Опрос показал, как сторонники Трампа относятся к ситуации вокруг Украины

Опрос показал, как сторонники Трампа относятся к ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 09.02.2022

Опрос показал, как сторонники Трампа относятся к ситуации вокруг Украины

Более 40% избирателей, голосовавших на выборах за экс-президента США Дональда Трампа, считают, что кризис вокруг Украины не касается США, в два раза меньше... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T05:46

2022-02-09T05:46

2022-02-09T05:46

в мире

россия

нато

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770169009_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_2e59c004c27e1ef1f83c695f9e9b3a5b.jpg

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Более 40% избирателей, голосовавших на выборах за экс-президента США Дональда Трампа, считают, что кризис вокруг Украины не касается США, в два раза меньше людей придерживаются такого мнения среди голосовавших за президента Джо Байдена, свидетельствуют данные исследования портала Yahoo News и компании YouGov.Согласно нему, 42% проголосовавших за Трампа считают, что ситуация не касается США. При этом 38% полагают, что "в интересах Америки остановить Россию и помочь Украине".Среди респондентов, голосовавших за Байдена, 60% настаивают на том, что помощь Украине отвечает интересам США, и только 20% полагают, что ситуация не касается Соединенных Штатов.По данным опроса, 49% голосовавших за Трампа считают, что США не должны принимать "ни одну" из сторон конфликта. Чуть меньше хотели бы видеть Вашингтон союзником Украины (46%). Избиратели Байдена думают иначе: 67% опрошенных придерживаются мнения, что США должны встать на сторону Украины, нейтралитет предпочитают 29%.В исследовании, которое проходило 3-7 февраля, участвовали около 1,6 тысячи взрослых американцев.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220209/obsuzhdenie-1771788756.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, нато, сша, украина