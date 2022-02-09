Опрос показал, как сторонники Трампа относятся к ситуации вокруг Украины
Опрос Yahoo News и YouGov: 42% сторонников Трампа считают, что вопрос Украины не дело США
© REUTERS / Go NakamuraЭкс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе
Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Более 40% избирателей, голосовавших на выборах за экс-президента США Дональда Трампа, считают, что кризис вокруг Украины не касается США, в два раза меньше людей придерживаются такого мнения среди голосовавших за президента Джо Байдена, свидетельствуют данные исследования портала Yahoo News и компании YouGov.
Среди респондентов, голосовавших за Байдена, 60% настаивают на том, что помощь Украине отвечает интересам США, и только 20% полагают, что ситуация не касается Соединенных Штатов.
По данным опроса, 49% голосовавших за Трампа считают, что США не должны принимать "ни одну" из сторон конфликта. Чуть меньше хотели бы видеть Вашингтон союзником Украины (46%). Избиратели Байдена думают иначе: 67% опрошенных придерживаются мнения, что США должны встать на сторону Украины, нейтралитет предпочитают 29%.
В исследовании, которое проходило 3-7 февраля, участвовали около 1,6 тысячи взрослых американцев.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.