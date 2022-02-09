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Израильская армия нанесла удар по ПВО Сирии
Израильская армия нанесла удар по ПВО Сирии - РИА Новости, 09.02.2022
Израильская армия нанесла удар по ПВО Сирии
Армия Израиля заявила, что нанесла удар по средствам противовоздушной обороны Сирии в ответ на запуск с территории Арабской Республики зенитной ракеты. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T04:38
2022-02-09T04:38
2022-02-09T10:27
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Армия Израиля заявила, что нанесла удар по средствам противовоздушной обороны Сирии в ответ на запуск с территории Арабской Республики зенитной ракеты.Ранее сирийское государственное агентство САНА распространило информацию, что системы ПВО отражают атаку в небе над Дамаском. Израильская армия передала, что на севере Израиля, в городе Умм-эль-Фахм, и на Западном берегу сработали сирены воздушной тревоги.Как сообщило командование сирийской армии, один военнослужащий погиб, еще пять пострадали, также есть материальный ущерб. По сведениям военных, удар был нанесен в 00:56 мск из воздушного пространства Ливана юго-восточнее Бейрута; ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет. В 1:10 была предпринята вторая атака.Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии.
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в мире, сирия, дамаск (город), израиль
04:38 09.02.2022 (обновлено: 10:27 09.02.2022)
Израильская армия нанесла удар по ПВО Сирии
Армия Израиля нанесла удар по по батареям "земля — воздух" в Сирии в ответ на запуск ракеты