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США обеспокоены учениями России и Белоруссии, заявил Белый дом
США обеспокоены учениями России и Белоруссии, заявил Белый дом - РИА Новости, 09.02.2022
США обеспокоены учениями России и Белоруссии, заявил Белый дом
США обеспокоены стартующими в четверг российско-белорусскими учениями, считая, что они способствуют росту напряженности вокруг Украины, сообщила пресс-секретарь РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T22:29
2022-02-09T22:29
2022-02-09T22:29
в мире
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. США обеспокоены стартующими в четверг российско-белорусскими учениями, считая, что они способствуют росту напряженности вокруг Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.В четверг в Белоруссии начинаются 10-дневные учения "Союзная решимость-2022", в ходе которых военные обеих стран собираются отработать отражение внешней агрессии и противодействие терроризму. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают."Мы рассматриваем это скорее как эскалационный, а не деэскалационный шаг... Нас это, конечно, беспокоит", - ответила она на вопрос журналистов в ходе ежедневного брифинга.Американские власти не раз говорили, что российские войска могут использовать территорию Белоруссии якобы для нападения на Украину с севера и наступления на Киев.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, сергей лавров, россия, киев, белоруссия, нато, сша, дженнифер псаки
США обеспокоены учениями России и Белоруссии, заявил Белый дом
Белый дом: США серьезно обеспокоены учениями России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"