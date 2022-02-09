12:45 09.02.2022 (обновлено: 13:04 09.02.2022)
Учения России и Белоруссии не выходят за лимиты войск, заявил Грызлов
Посол в Минске Грызлов: учения России и Белоруссии не превышают установленные лимиты войск
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский"
Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский"
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Учения РФ и Белоруссии не превышают установленные международными соглашениями лимиты войск, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.
"Эти учения плановые... На эти учения прибыли и войска наши российские, и вооружения. Хочу сразу обратить внимание, что есть некая планка по количеству участников учений и по количеству вооружений... Эта планка не превышена, и поэтому беспокоиться тут не о чем", - сказал Грызлов в эфире телеканала "Россия 24".
В то же время он отметил, что НАТО подтягивает свои силы к границе Белоруссии со стороны Польши. "Мы видим, что НАТО подтягивает и вооружения ближе к границам нашего Союзного государства, в частности, в Польшу, и подтягивает представителей своих ВС, и это уже не единицы, даже не сотни, это тысячи", - подчеркнул он.
На территории Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) планировалось передислоцировать и создать группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
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