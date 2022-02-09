https://ria.ru/20220209/ucheniya-1771815434.html
Черноморский флот провел учение по отражению атак подводных диверсантов
Черноморский флот провел учение по отражению атак подводных диверсантов - РИА Новости, 09.02.2022
Черноморский флот провел учение по отражению атак подводных диверсантов
Водолазы Черноморского флота провели учение по отражению подводных диверсантов, в ходе которого им пришлось отработать приемы подводного боя на ножах и... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T09:58
2022-02-09T09:58
2022-02-09T10:23
безопасность
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Водолазы Черноморского флота провели учение по отражению подводных диверсантов, в ходе которого им пришлось отработать приемы подводного боя на ножах и подводную перестрелку, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ."В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошло плановое специальное учение по организации противоподводно-диверсионной обороны пункта базирования кораблей", - говорится в сообщении."После обнаружения условного противника водолазы в ходе условного боя с диверсантами отработали приемы подводного боя с применением холодного оружия и стрельбой из специальных подводных пистолетов СПП-1", - уточнили на ЧФ.По замыслу учения к кораблям в военной гавани пытались проникнуть подводные диверсанты. Противодействовать им пришлось военнослужащим отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Для поиска диверсантов был использован телеуправляемый подводный аппарат "Марлин-350".Также водолазы-черноморцы провели противодиверсионный осмотр подводной части корпуса подводной лодки, а также морского дна под ней, где также мог вести свою деятельность противник."В связи с неблагоприятными погодными условиями и сильным волнением моря учение проводилось на учебно-тренировочном комплексе в специальном бассейне", - уточнили в отделе.Подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами предназначены для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок флота от диверсионно-разведывательных подразделений противника. На вооружении у них стоят быстроходные лодки и катера типа "Грачонок" и "Раптор", современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и специальное оружие для ведения боя, как на суше, так и под водой.
https://ria.ru/20220208/ucheniya-1771601834.html
https://ria.ru/20220208/piraty-1771588225.html
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безопасность, черноморский флот вмф россии
09:58 09.02.2022 (обновлено: 10:23 09.02.2022)
Черноморский флот провел учение по отражению атак подводных диверсантов
Водолазы Черноморского флота провели учение по отражению нападений подводных диверсантов
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости.
Водолазы Черноморского флота провели учение по отражению подводных диверсантов, в ходе которого им пришлось отработать приемы подводного боя на ножах и подводную перестрелку, сообщили
в отделе информационного обеспечения ЧФ.
"В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошло плановое специальное учение по организации противоподводно-диверсионной обороны пункта базирования кораблей", - говорится в сообщении.
"После обнаружения условного противника водолазы в ходе условного боя с диверсантами отработали приемы подводного боя с применением холодного оружия и стрельбой из специальных подводных пистолетов СПП-1", - уточнили на ЧФ
.
По замыслу учения к кораблям в военной гавани пытались проникнуть подводные диверсанты. Противодействовать им пришлось военнослужащим отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Для поиска диверсантов был использован телеуправляемый подводный аппарат "Марлин-350".
Также водолазы-черноморцы провели противодиверсионный осмотр подводной части корпуса подводной лодки, а также морского дна под ней, где также мог вести свою деятельность противник.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями и сильным волнением моря учение проводилось на учебно-тренировочном комплексе в специальном бассейне", - уточнили в отделе.
Подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами предназначены для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок флота от диверсионно-разведывательных подразделений противника. На вооружении у них стоят быстроходные лодки и катера типа "Грачонок" и "Раптор", современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и специальное оружие для ведения боя, как на суше, так и под водой.