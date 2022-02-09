https://ria.ru/20220209/ucheniya-1771810863.html

Начальник генштаба ВС России прибыл в Белоруссию

Начальник генштаба ВС России прибыл в Белоруссию - РИА Новости, 09.02.2022

Начальник генштаба ВС России прибыл в Белоруссию

Начальник генштаба ВС РФ прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских войск к учениям, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T09:24

2022-02-09T09:24

2022-02-09T09:31

безопасность

александр герасимов

министерство обороны рф (минобороны рф)

белоруссия

россия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Начальник генштаба ВС РФ прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских войск к учениям, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Герасимов В.В. прибыл в Республику Беларусь для контроля готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации к участию в совместном российско-белорусском учении "Союзная решимость", - говорится в сообщении.Отмечается, что это учение является заключительным этапом проверки войск, начавшейся в январе этого года в соответствии с решением президентов России и Белоруссии.Уточняется, что в ходе учения планируется отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

https://ria.ru/20220208/ucheniya-1771601834.html

белоруссия

россия

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безопасность, александр герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), белоруссия, россия