https://ria.ru/20220209/ucheniya-1771810863.html
Начальник генштаба ВС России прибыл в Белоруссию
Начальник генштаба ВС России прибыл в Белоруссию - РИА Новости, 09.02.2022
Начальник генштаба ВС России прибыл в Белоруссию
Начальник генштаба ВС РФ прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских войск к учениям, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T09:24
2022-02-09T09:24
2022-02-09T09:31
безопасность
александр герасимов
министерство обороны рф (минобороны рф)
белоруссия
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Начальник генштаба ВС РФ прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских войск к учениям, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Герасимов В.В. прибыл в Республику Беларусь для контроля готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации к участию в совместном российско-белорусском учении "Союзная решимость", - говорится в сообщении.Отмечается, что это учение является заключительным этапом проверки войск, начавшейся в январе этого года в соответствии с решением президентов России и Белоруссии.Уточняется, что в ходе учения планируется отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
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безопасность, александр герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), белоруссия, россия
09:24 09.02.2022 (обновлено: 09:31 09.02.2022)
Начальник генштаба ВС России прибыл в Белоруссию
Начальник генштаба ВС России прибыл в Белоруссию для контроля готовности войск к учениям