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Кировчанина будут судить за убийство младенца, которого он ударил по голове
Кировчанина будут судить за убийство младенца, которого он ударил по голове - РИА Новости, 09.02.2022
Кировчанина будут судить за убийство младенца, которого он ударил по голове
Житель Кировской области предстанет перед судом за причинение смертельных травм своей маленькой дочери, которую он ударил по голове, чтобы та не плакала,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:48
2022-02-09T14:48
2022-02-09T14:48
происшествия
россия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Житель Кировской области предстанет перед судом за причинение смертельных травм своей маленькой дочери, которую он ударил по голове, чтобы та не плакала, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, 8 декабря 2021 года в одном из домов поселка Песковка Омутнинского района 33-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес один удар рукой по голове своей дочери 2021 года рождения. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась. По словам обвиняемого, он хотел, чтобы младенец прекратил плакать.Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). "Вину в совершенном преступлении мужчина признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой Омутнинского района обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)
Кировчанина будут судить за убийство младенца, которого он ударил по голове
Жителя Кировской области будут судить за убийство младенца, которого он ударил по голове