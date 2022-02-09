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Цена на газ в Европе снизилась почти до 890 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе снизилась почти до 890 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 09.02.2022

Цена на газ в Европе снизилась почти до 890 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов потеряли два процента и снизились почти до 890 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T20:36

2022-02-09T20:36

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов потеряли два процента и снизились почти до 890 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость мартовских контрактов по индексу TTF на открытии сессии чуть превысила 865 долларов, после чего снизилась до 860,5 доллара — это ценовой минимум торгов (на 5,9% ниже расчетной цены вторника). Затем котировки замедлили темпы снижения и ненадолго перешли в плюс, достигнув 911,8 доллара. Цена закрытия составила 891,7 доллара, что на 2,1% ниже итоговой цены днем ранее — 911,2 доллара.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны 2021 года, когда средний показатель на споте по индексу TTF колебался в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.Эксперты связывают это с высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года).

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цены на нефть, европа, азия, спг