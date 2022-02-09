https://ria.ru/20220209/travnikov-1771804603.html

Новосибирский губернатор Травников получил положительный тест на COVID-19

Новосибирский губернатор Травников получил положительный тест на COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2022

Новосибирский губернатор Травников получил положительный тест на COVID-19

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который во вторник ушел на самоизоляцию из-за поднявшейся температуры, получил положительный тест на COVID-19 РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T08:32

2022-02-09T08:32

2022-02-09T08:32

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

андрей травников

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который во вторник ушел на самоизоляцию из-за поднявшейся температуры, получил положительный тест на COVID-19 и работает удаленно.Ранее сообщалось, что у Травникова поднялась температура, и он находится дома на самоизоляции."Добрый день, друзья! Сегодня пришел результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно. Чувствую себя нормально, температуры уже нет. Прививки работают! Всем здоровья! Берегите себя", - написал он в среду на своей странице в Facebook.Ранее Травников сообщал, что привился от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона", а затем ревакцинировался "Спутником V".

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/murashko-1771725189.html

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей травников, новосибирская область