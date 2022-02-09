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Водителям общественного транспорта Подмосковья поднимут зарплату на 15-20%
Водителям общественного транспорта Подмосковья поднимут зарплату на 15-20% - РИА Новости, 09.02.2022
Водителям общественного транспорта Подмосковья поднимут зарплату на 15-20%
Водителям "Мострансавто" в Московской области планируют поднять зарплату на 15-20%, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T21:55
2022-02-09T21:55
2022-02-09T21:55
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Водителям "Мострансавто" в Московской области планируют поднять зарплату на 15-20%, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева."Губернатор сообщил, что водителям "Мострансавто" планируется поднять зарплату на 15-20%. Кроме того, постепенно будут уходить от оплаты проезда "живыми деньгами" в подмосковных автобусах", - сказано в публикации.
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общество, московская область (подмосковье), транспорт
Водителям общественного транспорта Подмосковья поднимут зарплату на 15-20%
Глава Подмосковья Воробьев: водителям общественного транспорта поднимут зарплату на 15-20%