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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220209/transport-1771969730.html
Водителям общественного транспорта Подмосковья поднимут зарплату на 15-20%
Водителям общественного транспорта Подмосковья поднимут зарплату на 15-20% - РИА Новости, 09.02.2022
Водителям общественного транспорта Подмосковья поднимут зарплату на 15-20%
Водителям "Мострансавто" в Московской области планируют поднять зарплату на 15-20%, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T21:55
2022-02-09T21:55
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
транспорт
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Водителям "Мострансавто" в Московской области планируют поднять зарплату на 15-20%, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева."Губернатор сообщил, что водителям "Мострансавто" планируется поднять зарплату на 15-20%. Кроме того, постепенно будут уходить от оплаты проезда "живыми деньгами" в подмосковных автобусах", - сказано в публикации.
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общество, московская область (подмосковье), транспорт
21:55 09.02.2022
 
Водителям общественного транспорта Подмосковья поднимут зарплату на 15-20%

Глава Подмосковья Воробьев: водителям общественного транспорта поднимут зарплату на 15-20%

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Водителям "Мострансавто" в Московской области планируют поднять зарплату на 15-20%, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева.

"Губернатор сообщил, что водителям "Мострансавто" планируется поднять зарплату на 15-20%. Кроме того, постепенно будут уходить от оплаты проезда "живыми деньгами" в подмосковных автобусах", - сказано в публикации.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения площадки строительства нового разворотного круга в ЖК Государев дом в Ленинском городском округе - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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