https://ria.ru/20220209/transport-1771969730.html

Водителям общественного транспорта Подмосковья поднимут зарплату на 15-20%

Водителям общественного транспорта Подмосковья поднимут зарплату на 15-20% - РИА Новости, 09.02.2022

Водителям общественного транспорта Подмосковья поднимут зарплату на 15-20%

Водителям "Мострансавто" в Московской области планируют поднять зарплату на 15-20%, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T21:55

2022-02-09T21:55

2022-02-09T21:55

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

транспорт

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Водителям "Мострансавто" в Московской области планируют поднять зарплату на 15-20%, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева."Губернатор сообщил, что водителям "Мострансавто" планируется поднять зарплату на 15-20%. Кроме того, постепенно будут уходить от оплаты проезда "живыми деньгами" в подмосковных автобусах", - сказано в публикации.

https://ria.ru/20220209/ploschadki-1771915663.html

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общество, московская область (подмосковье), транспорт