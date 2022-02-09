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Группа конгрессменов призвала Байдена пройти когнитивный тест

Группа конгрессменов призвала Байдена пройти когнитивный тест - РИА Новости, 09.02.2022

Группа конгрессменов призвала Байдена пройти когнитивный тест

Почти 40 конгрессменов-республиканцев, встревоженные недавним инцидентом с оскорблением журналиста, направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T16:18

2022-02-09T16:18

2022-02-09T16:18

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Почти 40 конгрессменов-республиканцев, встревоженные недавним инцидентом с оскорблением журналиста, направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, сообщает телеканал Fox News.Ранее Байден во время одного из мероприятий 24 января назвал журналиста Fox News Питера Дуси "сукиным сыном", после того как, как тот попытался задать ему вопрос об инфляции."Мы полагаем, что, независимо от пола, возраста или принадлежности к политической партии, все президенты должны следовать примеру бывшего президента Трампа, чтобы документально подтвердить и продемонстрировать здоровые умственные способности", - говорится в письме, копия которого размещена на сайте сервиса облачного хранения документов Scribd. Письмо подписал экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон и еще 37 законодателей-республиканцев.Инцидент с оскорблением журналиста вызвал особую озабоченность составителей письма. Они напоминают, что повышенная нервная возбудимость, согласно Ассоциации Альцгеймера, входит в список 10 признаков снижения умственных способностей. "На встрече администрации 24 января вы продемонстрировали именно этот тип смены настроения", - говорится в письме.В июне 2021 года Джексон уже обращался к Байдену с аналогичным призывом. Тогда письмо вместе с ним подписали только 13 конгрессменов.

https://ria.ru/20220208/bayden-1771783322.html

сша

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в мире, сша, джо байден