Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/test-1771908357.html
Группа конгрессменов призвала Байдена пройти когнитивный тест
Группа конгрессменов призвала Байдена пройти когнитивный тест - РИА Новости, 09.02.2022
Группа конгрессменов призвала Байдена пройти когнитивный тест
Почти 40 конгрессменов-республиканцев, встревоженные недавним инцидентом с оскорблением журналиста, направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:18
2022-02-09T16:18
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768684037_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_9c761309b47168c9ac374499620de33e.jpg
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Почти 40 конгрессменов-республиканцев, встревоженные недавним инцидентом с оскорблением журналиста, направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, сообщает телеканал Fox News.Ранее Байден во время одного из мероприятий 24 января назвал журналиста Fox News Питера Дуси "сукиным сыном", после того как, как тот попытался задать ему вопрос об инфляции."Мы полагаем, что, независимо от пола, возраста или принадлежности к политической партии, все президенты должны следовать примеру бывшего президента Трампа, чтобы документально подтвердить и продемонстрировать здоровые умственные способности", - говорится в письме, копия которого размещена на сайте сервиса облачного хранения документов Scribd. Письмо подписал экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон и еще 37 законодателей-республиканцев.Инцидент с оскорблением журналиста вызвал особую озабоченность составителей письма. Они напоминают, что повышенная нервная возбудимость, согласно Ассоциации Альцгеймера, входит в список 10 признаков снижения умственных способностей. "На встрече администрации 24 января вы продемонстрировали именно этот тип смены настроения", - говорится в письме.В июне 2021 года Джексон уже обращался к Байдену с аналогичным призывом. Тогда письмо вместе с ним подписали только 13 конгрессменов.
https://ria.ru/20220208/bayden-1771783322.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768684037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3019871587685c073f0b9bc39e128ef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
16:18 09.02.2022
 
Группа конгрессменов призвала Байдена пройти когнитивный тест

Почти 40 конгрессменов-республиканцев призвали Байдена пройти когнитивный тест

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Почти 40 конгрессменов-республиканцев, встревоженные недавним инцидентом с оскорблением журналиста, направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, сообщает телеканал Fox News.
Ранее Байден во время одного из мероприятий 24 января назвал журналиста Fox News Питера Дуси "сукиным сыном", после того как, как тот попытался задать ему вопрос об инфляции.
"Мы полагаем, что, независимо от пола, возраста или принадлежности к политической партии, все президенты должны следовать примеру бывшего президента Трампа, чтобы документально подтвердить и продемонстрировать здоровые умственные способности", - говорится в письме, копия которого размещена на сайте сервиса облачного хранения документов Scribd. Письмо подписал экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон и еще 37 законодателей-республиканцев.
Инцидент с оскорблением журналиста вызвал особую озабоченность составителей письма. Они напоминают, что повышенная нервная возбудимость, согласно Ассоциации Альцгеймера, входит в список 10 признаков снижения умственных способностей. "На встрече администрации 24 января вы продемонстрировали именно этот тип смены настроения", - говорится в письме.
В июне 2021 года Джексон уже обращался к Байдену с аналогичным призывом. Тогда письмо вместе с ним подписали только 13 конгрессменов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 22:54
Байден дал характеристику канцлеру ФРГ и президенту Франции, сообщили СМИ
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала