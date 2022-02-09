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https://ria.ru/20220209/tesla-1771896099.html
Tesla отзовет 26,7 тысячи электромобилей
Tesla отзовет 26,7 тысячи электромобилей - РИА Новости, 09.02.2022
Tesla отзовет 26,7 тысячи электромобилей
Американский производитель электромобилей Tesla отзовет 26,7 тысячи машин, которые произвели с 2020 до 2022 года, из-за проблем с обогревом лобового стекла,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:31
2022-02-09T15:31
экономика
авто
пало-альто
калифорния
tesla motors
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla отзовет 26,7 тысячи машин, которые произвели с 2020 до 2022 года, из-за проблем с обогревом лобового стекла, говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).Отзыву подлежат некоторые автомобили марок Model S и Model Y 2020-2022 годов выпуска, Model 3 2021-2022 годов выпуска и Model X 2021-2022 годов выпуска, уточняется в сообщении."Оттаивание лобового стекла может привести к ухудшению видимости в определенных условиях, что может увеличить риск столкновения", - объясняется там же.Согласно релизу, Tesla выпустит соответствующее программное обновление для исправления ошибки.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
https://ria.ru/20220113/mask-1767654232.html
https://ria.ru/20211230/tesla-1766211436.html
пало-альто
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экономика, авто, пало-альто, калифорния, tesla motors
15:31 09.02.2022
 
Tesla отзовет 26,7 тысячи электромобилей

Tesla отзовет 26,7 тысячи электромобилей из-за проблем с обогревом лобового стекла

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрезентация новой модели TESLA "Model X"
Презентация новой модели TESLA Model X - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Презентация новой модели TESLA "Model X". Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla отзовет 26,7 тысячи машин, которые произвели с 2020 до 2022 года, из-за проблем с обогревом лобового стекла, говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
Отзыву подлежат некоторые автомобили марок Model S и Model Y 2020-2022 годов выпуска, Model 3 2021-2022 годов выпуска и Model X 2021-2022 годов выпуска, уточняется в сообщении.
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"Оттаивание лобового стекла может привести к ухудшению видимости в определенных условиях, что может увеличить риск столкновения", - объясняется там же.
Согласно релизу, Tesla выпустит соответствующее программное обновление для исправления ошибки.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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ЭкономикаАвтоПало-АльтоКалифорнияTesla motors
 
 
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