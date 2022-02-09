https://ria.ru/20220209/tesla-1771896099.html

Tesla отзовет 26,7 тысячи электромобилей

Tesla отзовет 26,7 тысячи электромобилей - РИА Новости, 09.02.2022

Tesla отзовет 26,7 тысячи электромобилей

Американский производитель электромобилей Tesla отзовет 26,7 тысячи машин, которые произвели с 2020 до 2022 года, из-за проблем с обогревом лобового стекла,... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:31

2022-02-09T15:31

2022-02-09T15:31

экономика

авто

пало-альто

калифорния

tesla motors

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla отзовет 26,7 тысячи машин, которые произвели с 2020 до 2022 года, из-за проблем с обогревом лобового стекла, говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).Отзыву подлежат некоторые автомобили марок Model S и Model Y 2020-2022 годов выпуска, Model 3 2021-2022 годов выпуска и Model X 2021-2022 годов выпуска, уточняется в сообщении."Оттаивание лобового стекла может привести к ухудшению видимости в определенных условиях, что может увеличить риск столкновения", - объясняется там же.Согласно релизу, Tesla выпустит соответствующее программное обновление для исправления ошибки.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

https://ria.ru/20220113/mask-1767654232.html

https://ria.ru/20211230/tesla-1766211436.html

пало-альто

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экономика, авто, пало-альто, калифорния, tesla motors