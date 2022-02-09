Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/tesla-1771805068.html
Калужская область открыта к сотрудничеству с Tesla, заявил Шапша
Калужская область открыта к сотрудничеству с Tesla, заявил Шапша - РИА Новости, 09.02.2022
Калужская область открыта к сотрудничеству с Tesla, заявил Шапша
Власти Калужской области открыты к диалогу, если Tesla примет решение строить завод в России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:36
2022-02-09T08:36
экономика
илон маск
россия
калужская область
tesla motors
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353799_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_deaccc4e34f77a0183d8470a3e3d4fc9.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Власти Калужской области открыты к диалогу, если Tesla примет решение строить завод в России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владислав Шапша.Ранее Шапша первым из глав российских регионов откликнулся на заявление Илона Маска о намерении открыть в России производство Tesla. Губернатор написал в своем Telegram-канале, что Калужская область готова стать площадкой для строительства завода."Мы всегда открыты к диалогу (с Tesla – ред.)", - сказал Шапша.
https://radiosputnik.ria.ru/20211126/peterburg-1760924801.html
россия
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353799_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_7faf0972ba467b225506d385fe4e7b94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, илон маск, россия, калужская область, tesla motors, владислав шапша
08:36 09.02.2022
 
Калужская область открыта к сотрудничеству с Tesla, заявил Шапша

Губернатор Калужской области Шапша заявил, что регион открыт к сотрудничеству с Tesla

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Власти Калужской области открыты к диалогу, если Tesla примет решение строить завод в России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владислав Шапша.
Ранее Шапша первым из глав российских регионов откликнулся на заявление Илона Маска о намерении открыть в России производство Tesla. Губернатор написал в своем Telegram-канале, что Калужская область готова стать площадкой для строительства завода.
"Мы всегда открыты к диалогу (с Tesla – ред.)", - сказал Шапша.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября 2021, 16:57В России
Маску предложили Петербург в качестве новой площадки для завода Tesla
 
ЭкономикаИлон МаскРоссияКалужская областьTesla motorsВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала