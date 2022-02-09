https://ria.ru/20220209/tesla-1771805068.html

Калужская область открыта к сотрудничеству с Tesla, заявил Шапша

Калужская область открыта к сотрудничеству с Tesla, заявил Шапша - РИА Новости, 09.02.2022

Калужская область открыта к сотрудничеству с Tesla, заявил Шапша

Власти Калужской области открыты к диалогу, если Tesla примет решение строить завод в России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T08:36

2022-02-09T08:36

2022-02-09T08:36

экономика

илон маск

россия

калужская область

tesla motors

владислав шапша

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Власти Калужской области открыты к диалогу, если Tesla примет решение строить завод в России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владислав Шапша.Ранее Шапша первым из глав российских регионов откликнулся на заявление Илона Маска о намерении открыть в России производство Tesla. Губернатор написал в своем Telegram-канале, что Калужская область готова стать площадкой для строительства завода."Мы всегда открыты к диалогу (с Tesla – ред.)", - сказал Шапша.

https://radiosputnik.ria.ru/20211126/peterburg-1760924801.html

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калужская область

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экономика, илон маск, россия, калужская область, tesla motors, владислав шапша