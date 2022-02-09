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Калужская область открыта к сотрудничеству с Tesla, заявил Шапша
Калужская область открыта к сотрудничеству с Tesla, заявил Шапша - РИА Новости, 09.02.2022
Калужская область открыта к сотрудничеству с Tesla, заявил Шапша
Власти Калужской области открыты к диалогу, если Tesla примет решение строить завод в России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:36
2022-02-09T08:36
2022-02-09T08:36
экономика
илон маск
россия
калужская область
tesla motors
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Власти Калужской области открыты к диалогу, если Tesla примет решение строить завод в России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владислав Шапша.Ранее Шапша первым из глав российских регионов откликнулся на заявление Илона Маска о намерении открыть в России производство Tesla. Губернатор написал в своем Telegram-канале, что Калужская область готова стать площадкой для строительства завода."Мы всегда открыты к диалогу (с Tesla – ред.)", - сказал Шапша.
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экономика, илон маск, россия, калужская область, tesla motors, владислав шапша
Калужская область открыта к сотрудничеству с Tesla, заявил Шапша
Губернатор Калужской области Шапша заявил, что регион открыт к сотрудничеству с Tesla