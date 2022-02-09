https://ria.ru/20220209/teplo-1771798002.html

Гидрометцентр пообещал москвичам теплую от "избытка чувств" погоду

Гидрометцентр пообещал москвичам теплую от "избытка чувств" погоду - РИА Новости, 09.02.2022

Гидрометцентр пообещал москвичам теплую от "избытка чувств" погоду

Температура в начале следующей недели в Московском регионе будет на 6-7 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T06:31

2022-02-09T06:31

2022-02-09T08:45

общество

москва

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Температура в начале следующей недели в Московском регионе будет на 6-7 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."По предварительным расчетам, начало следующей недели будет тоже теплым: температура будет около нуля… Будет тепло, видимо, от избытка чувств влюбленных (14 февраля отмечается День всех влюбленных - ред.). Превышение нормы составит 6-7 градусов. Воскресный день еще как-то будет похож на зиму погодой, а в понедельник потеплеет на пару градусов", - сказал Вильфанд.Однако ученый предупредил, что жители столичного регионы должны быть острожны: ожидается гололедица, возможно падение мокрого снега с крыш.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва