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Гидрометцентр пообещал москвичам теплую от "избытка чувств" погоду
Гидрометцентр пообещал москвичам теплую от "избытка чувств" погоду - РИА Новости, 09.02.2022
Гидрометцентр пообещал москвичам теплую от "избытка чувств" погоду
Температура в начале следующей недели в Московском регионе будет на 6-7 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T06:31
2022-02-09T08:45
общество
москва
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Температура в начале следующей недели в Московском регионе будет на 6-7 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."По предварительным расчетам, начало следующей недели будет тоже теплым: температура будет около нуля… Будет тепло, видимо, от избытка чувств влюбленных (14 февраля отмечается День всех влюбленных - ред.). Превышение нормы составит 6-7 градусов. Воскресный день еще как-то будет похож на зиму погодой, а в понедельник потеплеет на пару градусов", - сказал Вильфанд.Однако ученый предупредил, что жители столичного регионы должны быть острожны: ожидается гололедица, возможно падение мокрого снега с крыш.
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общество, москва
06:31 09.02.2022 (обновлено: 08:45 09.02.2022)
 
Гидрометцентр пообещал москвичам теплую от "избытка чувств" погоду

Синоптик Вильфанд пообещал москвичам 14 февраля теплую от "избытка чувств" погоду

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники празднования Дня Всех Влюбленных на катке ВДНХ в Москве
Участники празднования Дня Всех Влюбленных на катке ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Температура в начале следующей недели в Московском регионе будет на 6-7 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"По предварительным расчетам, начало следующей недели будет тоже теплым: температура будет около нуля… Будет тепло, видимо, от избытка чувств влюбленных (14 февраля отмечается День всех влюбленных - ред.). Превышение нормы составит 6-7 градусов. Воскресный день еще как-то будет похож на зиму погодой, а в понедельник потеплеет на пару градусов", - сказал Вильфанд.
Однако ученый предупредил, что жители столичного регионы должны быть острожны: ожидается гололедица, возможно падение мокрого снега с крыш.
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