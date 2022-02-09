https://ria.ru/20220209/tanki-1771828520.html

Басурин заявил об украинских танках на донецком направлении

Басурин заявил об украинских танках на донецком направлении - РИА Новости, 09.02.2022

Басурин заявил об украинских танках на донецком направлении

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики фиксирует наличие танков украинских силовиков на донецком и горловском направлениях в... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:14

2022-02-09T11:14

2022-02-09T11:28

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ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики фиксирует наличие танков украинских силовиков на донецком и горловском направлениях в Донбассе, заявил журналистам заместитель начальника управления оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин."В районе Новотроицкого (донецкое направление - ред.) обнаружена передислокация танковой роты 53-й механизированной бригады. На северо-западной окраине города Авдеевка выявлено размещение двух танковых взводов. Такая же ситуация сложилась на горловском направлении. На западной окраине Новгородского зафиксировано прибытие танковой роты 95-й бригады", - сказал Басурин.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/donbass-1769398665.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины