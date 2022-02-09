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Туризм
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Россия просит Таиланд упростить въезд для привитых "Спутником Лайт"
Россия просит Таиланд упростить въезд для привитых "Спутником Лайт" - РИА Новости, 09.02.2022
Россия просит Таиланд упростить въезд для привитых "Спутником Лайт"
Посольство Российской Федерации в Таиланде обратилось к местным властям с запросом о включении "Спутник Лайт" в список вакцин, с которыми путешественники могут... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:28
2022-02-09T11:28
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вакцина "спутник лайт"
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БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Таиланде обратилось к местным властям с запросом о включении "Спутник Лайт" в список вакцин, с которыми путешественники могут въезжать в королевство без обязательного карантина, сообщил посол РФ в этой стране Евгений Томихин."Мы сейчас поставили вопрос о том, чтобы в список вакцин, разрешенных для въезда в Таиланд по бескарантинным программам, был внесен и "Спутник Лайт". Это просто по логике вещей: раз "Спутник V" включен в список, должен быть включен и "Спутник Лайт", который является бустером. Мы направили соответствующее обращение, надеемся, что таиландская сторона позитивно рассмотрит этот вопрос", – добавил дипломат.
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туризм, таиланд, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, туристы, вакцина "спутник лайт", куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, бангкок
11:28 09.02.2022
 
Россия просит Таиланд упростить въезд для привитых "Спутником Лайт"

Россия предложила Таиланду включить "Спутник Лайт" в список вакцин для упрощенного въезда

© Pixabay / nextvoyageТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Pixabay / nextvoyage
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БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Таиланде обратилось к местным властям с запросом о включении "Спутник Лайт" в список вакцин, с которыми путешественники могут въезжать в королевство без обязательного карантина, сообщил посол РФ в этой стране Евгений Томихин.
"Только "Спутник V" пока принят Таиландом и пока только как вакцина, привитые которой туристы могут въезжать в страну по бескарантинным схемам, но для применения здесь в национальной программе иммунизации он пока не принят", – сказал Томихин.
"Мы сейчас поставили вопрос о том, чтобы в список вакцин, разрешенных для въезда в Таиланд по бескарантинным программам, был внесен и "Спутник Лайт". Это просто по логике вещей: раз "Спутник V" включен в список, должен быть включен и "Спутник Лайт", который является бустером. Мы направили соответствующее обращение, надеемся, что таиландская сторона позитивно рассмотрит этот вопрос", – добавил дипломат.
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