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Россия просит Таиланд упростить въезд для привитых "Спутником Лайт"
Россия просит Таиланд упростить въезд для привитых "Спутником Лайт" - РИА Новости, 09.02.2022
Россия просит Таиланд упростить въезд для привитых "Спутником Лайт"
Посольство Российской Федерации в Таиланде обратилось к местным властям с запросом о включении "Спутник Лайт" в список вакцин, с которыми путешественники могут... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:28
2022-02-09T11:28
2022-02-09T11:28
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вакцина "спутник лайт"
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БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Таиланде обратилось к местным властям с запросом о включении "Спутник Лайт" в список вакцин, с которыми путешественники могут въезжать в королевство без обязательного карантина, сообщил посол РФ в этой стране Евгений Томихин."Мы сейчас поставили вопрос о том, чтобы в список вакцин, разрешенных для въезда в Таиланд по бескарантинным программам, был внесен и "Спутник Лайт". Это просто по логике вещей: раз "Спутник V" включен в список, должен быть включен и "Спутник Лайт", который является бустером. Мы направили соответствующее обращение, надеемся, что таиландская сторона позитивно рассмотрит этот вопрос", – добавил дипломат.
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Россия просит Таиланд упростить въезд для привитых "Спутником Лайт"
Россия предложила Таиланду включить "Спутник Лайт" в список вакцин для упрощенного въезда