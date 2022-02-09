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Россия просит Таиланд упростить въезд для привитых "Спутником Лайт"

Россия просит Таиланд упростить въезд для привитых "Спутником Лайт" - РИА Новости, 09.02.2022

Россия просит Таиланд упростить въезд для привитых "Спутником Лайт"

Посольство Российской Федерации в Таиланде обратилось к местным властям с запросом о включении "Спутник Лайт" в список вакцин, с которыми путешественники могут... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:28

2022-02-09T11:28

2022-02-09T11:28

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вакцина "спутник лайт"

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БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Таиланде обратилось к местным властям с запросом о включении "Спутник Лайт" в список вакцин, с которыми путешественники могут въезжать в королевство без обязательного карантина, сообщил посол РФ в этой стране Евгений Томихин."Мы сейчас поставили вопрос о том, чтобы в список вакцин, разрешенных для въезда в Таиланд по бескарантинным программам, был внесен и "Спутник Лайт". Это просто по логике вещей: раз "Спутник V" включен в список, должен быть включен и "Спутник Лайт", который является бустером. Мы направили соответствующее обращение, надеемся, что таиландская сторона позитивно рассмотрит этот вопрос", – добавил дипломат.

https://ria.ru/20220202/turizm-1770315336.html

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