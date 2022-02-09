Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/sudy-1771866621.html
Путин призвал подготовить судебную систему к применению цифровых технологий
Путин призвал подготовить судебную систему к применению цифровых технологий - РИА Новости, 09.02.2022
Путин призвал подготовить судебную систему к применению цифровых технологий
Судебная система должна быть полностью готова к широкому применению цифровых технологий, которые включают в себя дистанционное участие в заседаниях и знакомство РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:37
2022-02-09T13:52
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766062277_0:138:2467:1526_1920x0_80_0_0_7593cee9aff22e80febe5b47582fdac3.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Судебная система должна быть полностью готова к широкому применению цифровых технологий, которые включают в себя дистанционное участие в заседаниях и знакомство с материалами дела в электронном виде, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с судьями судов общей юрисдикции и арбитражных судов."С декабря прошлого года принят федеральный закон, который предусматривает дистанционное участие в судебных заседаниях, а также возможность знакомиться с материалами дела, отправлять и получать документы в электронном виде. Наша судебная система должна быть полностью готова к такому широкому применению передовых технологий", - сказал Путин.Глава государства добавил, что крайне важно обеспечить на самом высоком уровне судебную защиту прав граждан и юридических лиц.
https://ria.ru/20220209/sud-1771866706.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766062277_0:0:2253:1690_1920x0_80_0_0_e5b7e420c3968b6fc53123956c22dd9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин
13:37 09.02.2022 (обновлено: 13:52 09.02.2022)
 
Путин призвал подготовить судебную систему к применению цифровых технологий

Президент Путин: судебная система должна быть готова к применению цифровых технологий

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Судебная система должна быть полностью готова к широкому применению цифровых технологий, которые включают в себя дистанционное участие в заседаниях и знакомство с материалами дела в электронном виде, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с судьями судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
"С декабря прошлого года принят федеральный закон, который предусматривает дистанционное участие в судебных заседаниях, а также возможность знакомиться с материалами дела, отправлять и получать документы в электронном виде. Наша судебная система должна быть полностью готова к такому широкому применению передовых технологий", - сказал Путин.
Глава государства добавил, что крайне важно обеспечить на самом высоком уровне судебную защиту прав граждан и юридических лиц.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 13:38
Путин поручил выделять регионам средства на обеспечение работы судей
 
ОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала