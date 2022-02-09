https://ria.ru/20220209/sudy-1771866621.html
Путин призвал подготовить судебную систему к применению цифровых технологий
Путин призвал подготовить судебную систему к применению цифровых технологий - РИА Новости, 09.02.2022
Путин призвал подготовить судебную систему к применению цифровых технологий
Судебная система должна быть полностью готова к широкому применению цифровых технологий, которые включают в себя дистанционное участие в заседаниях и знакомство РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:37
2022-02-09T13:37
2022-02-09T13:52
общество
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Судебная система должна быть полностью готова к широкому применению цифровых технологий, которые включают в себя дистанционное участие в заседаниях и знакомство с материалами дела в электронном виде, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с судьями судов общей юрисдикции и арбитражных судов."С декабря прошлого года принят федеральный закон, который предусматривает дистанционное участие в судебных заседаниях, а также возможность знакомиться с материалами дела, отправлять и получать документы в электронном виде. Наша судебная система должна быть полностью готова к такому широкому применению передовых технологий", - сказал Путин.Глава государства добавил, что крайне важно обеспечить на самом высоком уровне судебную защиту прав граждан и юридических лиц.
https://ria.ru/20220209/sud-1771866706.html
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общество, владимир путин
13:37 09.02.2022 (обновлено: 13:52 09.02.2022)
Путин призвал подготовить судебную систему к применению цифровых технологий
Президент Путин: судебная система должна быть готова к применению цифровых технологий