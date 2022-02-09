https://ria.ru/20220209/sud-1771877570.html

Российские судьи постоянно думают о совершенствовании, заявил Путин

Российские судьи постоянно думают о совершенствовании, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2022

Российские судьи постоянно думают о совершенствовании, заявил Путин

Российская судебная система - это не бездушная машина, судьи постоянно думают о совершенствовании, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:26

2022-02-09T14:26

2022-02-09T14:50

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская судебная система - это не бездушная машина, судьи постоянно думают о совершенствовании, заявил президент РФ Владимир Путин."Судебная система любой страны, и РФ в частности, - это огромная машина, огромный механизм, но в России - это не бездушная машина, и судя по тому, что сейчас было доложено председателем Верховного суда, руководство Верховного суда, судьи на местах, советы судей постоянно думают о том, как совершенствовать эту работу дальше", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

https://ria.ru/20220209/sud-1771866706.html

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общество, владимир путин, россия