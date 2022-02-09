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Российские судьи постоянно думают о совершенствовании, заявил Путин
Российские судьи постоянно думают о совершенствовании, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2022
Российские судьи постоянно думают о совершенствовании, заявил Путин
Российская судебная система - это не бездушная машина, судьи постоянно думают о совершенствовании, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:26
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общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская судебная система - это не бездушная машина, судьи постоянно думают о совершенствовании, заявил президент РФ Владимир Путин."Судебная система любой страны, и РФ в частности, - это огромная машина, огромный механизм, но в России - это не бездушная машина, и судя по тому, что сейчас было доложено председателем Верховного суда, руководство Верховного суда, судьи на местах, советы судей постоянно думают о том, как совершенствовать эту работу дальше", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
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общество, владимир путин, россия
14:26 09.02.2022 (обновлено: 14:50 09.02.2022)
 
Российские судьи постоянно думают о совершенствовании, заявил Путин

Президент Путин заявил, что российская судебная система — не бездушная машина

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принял участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов
Президент России Владимир Путин принял участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин принял участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская судебная система - это не бездушная машина, судьи постоянно думают о совершенствовании, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Судебная система любой страны, и РФ в частности, - это огромная машина, огромный механизм, но в России - это не бездушная машина, и судя по тому, что сейчас было доложено председателем Верховного суда, руководство Верховного суда, судьи на местах, советы судей постоянно думают о том, как совершенствовать эту работу дальше", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 13:38
Путин поручил выделять регионам средства на обеспечение работы судей
 
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