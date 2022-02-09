https://ria.ru/20220209/sud-1771866706.html

Путин поручил выделять регионам средства на обеспечение работы судей

Путин поручил выделять регионам средства на обеспечение работы судей - РИА Новости, 09.02.2022

Путин поручил выделять регионам средства на обеспечение работы судей

Мировые судьи несут сильную нагрузку и только в прошлом году рассмотрели 30 миллионов дел, регионам надо выделять средства на обеспечение их работы, заявил... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:38

2022-02-09T13:38

2022-02-09T13:50

общество

владимир путин

верховный суд рф

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мировые судьи несут сильную нагрузку и только в прошлом году рассмотрели 30 миллионов дел, регионам надо выделять средства на обеспечение их работы, заявил президент России Владимир Путин."Хотел бы отдельно сказать о деятельности мировых судей. Они несут колоссальную нагрузку во всех видах делопроизводства. Только в прошлом году рассмотрели более 30 миллионов дел. Вместе с тем, как показывает практика, пока должным образом не решены вопросы обеспечения работников аппарата. Я знаю, что у Верховного суда есть предложения на этот счет", - сказал он.Он отметил, что речь идет о законодательном закреплении взаимодействия между региональными властями и региональными советами судей.

https://ria.ru/20210701/putin-1739363890.html

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общество, владимир путин, верховный суд рф