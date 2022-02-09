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Путин поручил выделять регионам средства на обеспечение работы судей
Путин поручил выделять регионам средства на обеспечение работы судей - РИА Новости, 09.02.2022
Путин поручил выделять регионам средства на обеспечение работы судей
Мировые судьи несут сильную нагрузку и только в прошлом году рассмотрели 30 миллионов дел, регионам надо выделять средства на обеспечение их работы, заявил... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:38
2022-02-09T13:50
общество
владимир путин
верховный суд рф
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мировые судьи несут сильную нагрузку и только в прошлом году рассмотрели 30 миллионов дел, регионам надо выделять средства на обеспечение их работы, заявил президент России Владимир Путин."Хотел бы отдельно сказать о деятельности мировых судей. Они несут колоссальную нагрузку во всех видах делопроизводства. Только в прошлом году рассмотрели более 30 миллионов дел. Вместе с тем, как показывает практика, пока должным образом не решены вопросы обеспечения работников аппарата. Я знаю, что у Верховного суда есть предложения на этот счет", - сказал он.Он отметил, что речь идет о законодательном закреплении взаимодействия между региональными властями и региональными советами судей.
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общество, владимир путин, верховный суд рф
13:38 09.02.2022 (обновлено: 13:50 09.02.2022)
 
Путин поручил выделять регионам средства на обеспечение работы судей

Президент Путин поручил выделять регионам средства на обеспечение работы мировых судей

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мировые судьи несут сильную нагрузку и только в прошлом году рассмотрели 30 миллионов дел, регионам надо выделять средства на обеспечение их работы, заявил президент России Владимир Путин.
"Хотел бы отдельно сказать о деятельности мировых судей. Они несут колоссальную нагрузку во всех видах делопроизводства. Только в прошлом году рассмотрели более 30 миллионов дел. Вместе с тем, как показывает практика, пока должным образом не решены вопросы обеспечения работников аппарата. Я знаю, что у Верховного суда есть предложения на этот счет", - сказал он.
Он отметил, что речь идет о законодательном закреплении взаимодействия между региональными властями и региональными советами судей.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля 2021, 10:52
Путин разрешил мировым судьям в соседних районах подменять друг друга
 
ОбществоВладимир ПутинВерховный суд РФ
 
 
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