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Россияне должны получать быстрый отклик в суде, заявил Путин
Россияне должны получать быстрый отклик в суде, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2022
Россияне должны получать быстрый отклик в суде, заявил Путин
Россияне должны получать быстрый отклик в суде и справедливые решения, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:35
2022-02-09T13:35
2022-02-09T18:56
общество
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россияне должны получать быстрый отклик в суде и справедливые решения, заявил президент Владимир Путин."Многим сейчас приходится трудно, безусловно. И если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение", — сказал он на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.Глава государства подчеркнул особую роль президиумов Верховного суда и судей, которые оперативно в самом начале эпидемии приняли постановление о порядке работы судов и в дальнейшем регулярно давали разъяснения по вопросам, возникающим из-за пандемии."Так, они касались реализации прав медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией, на поручение специальной выплаты, обеспечения прав граждан, работающих дистанционно. Совершенно конкретные вопросы возникли. И других острых проблем, с которыми сталкиваются люди в этот сложный период", —отметил президент.Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе, добавив, что, несмотря на пандемию, они работают, не снижая темп.Российский лидер также указал на то, что судебная система должна быть полностью готова к широкому применению цифровых технологий, которые включают в себя дистанционное участие в заседаниях и знакомство с материалами дела в электронном виде.
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общество, владимир путин
13:35 09.02.2022 (обновлено: 18:56 09.02.2022)
Россияне должны получать быстрый отклик в суде, заявил Путин
Президент России Владимир Путин: суды должны быть справедливыми и давать быстрый отклик
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россияне должны получать быстрый отклик в суде и справедливые решения, заявил президент Владимир Путин.
"Многим сейчас приходится трудно, безусловно. И если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение", — сказал он на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Глава государства подчеркнул особую роль президиумов Верховного суда и судей, которые оперативно в самом начале эпидемии приняли постановление о порядке работы судов и в дальнейшем регулярно давали разъяснения по вопросам, возникающим из-за пандемии.
"Так, они касались реализации прав медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией, на поручение специальной выплаты, обеспечения прав граждан, работающих дистанционно. Совершенно конкретные вопросы возникли. И других острых проблем, с которыми сталкиваются люди в этот сложный период", —отметил президент.
Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе, добавив, что, несмотря на пандемию, они работают, не снижая темп.
Российский лидер также указал на то, что судебная система должна быть полностью готова к широкому применению цифровых технологий, которые включают в себя дистанционное участие в заседаниях и знакомство с материалами дела в электронном виде.