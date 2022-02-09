https://ria.ru/20220209/sud-1771866146.html

Россияне должны получать быстрый отклик в суде, заявил Путин

Россияне должны получать быстрый отклик в суде, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2022

Россияне должны получать быстрый отклик в суде, заявил Путин

Россияне должны получать быстрый отклик в суде и справедливые решения, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:35

2022-02-09T13:35

2022-02-09T18:56

общество

владимир путин

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россияне должны получать быстрый отклик в суде и справедливые решения, заявил президент Владимир Путин."Многим сейчас приходится трудно, безусловно. И если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение", — сказал он на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.Глава государства подчеркнул особую роль президиумов Верховного суда и судей, которые оперативно в самом начале эпидемии приняли постановление о порядке работы судов и в дальнейшем регулярно давали разъяснения по вопросам, возникающим из-за пандемии."Так, они касались реализации прав медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией, на поручение специальной выплаты, обеспечения прав граждан, работающих дистанционно. Совершенно конкретные вопросы возникли. И других острых проблем, с которыми сталкиваются люди в этот сложный период", —отметил президент.Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе, добавив, что, несмотря на пандемию, они работают, не снижая темп.Российский лидер также указал на то, что судебная система должна быть полностью готова к широкому применению цифровых технологий, которые включают в себя дистанционное участие в заседаниях и знакомство с материалами дела в электронном виде.

https://ria.ru/20220209/sud-1771866706.html

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общество, владимир путин