https://ria.ru/20220209/su-35-1771860398.html

Российские истребители Су-35 заступили на боевое дежурство в Белоруссии

Российские истребители Су-35 заступили на боевое дежурство в Белоруссии - РИА Новости, 09.02.2022

Российские истребители Су-35 заступили на боевое дежурство в Белоруссии

Истребители Су-35 заступили на боевое дежурство по охране границ Союзного государства на аэродроме Барановичи в Белоруссии, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:11

2022-02-09T13:11

2022-02-09T14:12

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су-35с

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Истребители Су-35 заступили на боевое дежурство по охране границ Союзного государства на аэродроме Барановичи в Белоруссии, сообщили в Минобороны России.Роль условного противника выполняли самолеты Су-25 штурмовой авиации Белоруссии. Дежурные истребители для перехвата получали координаты полета целей с командных пунктов и пунктов наведения авиации.Летчики Воздушно-космических сил России изучили районы и маршруты полетов, провели тренажи на авиационной технике и отработали взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме.Сейчас в Белоруссии в два этапа проходит проверка сил реагирования Союзного государства. Первый продлится до 9 февраля. За это время планируется провести передислокацию и создать на территории страны группировки войск, организовать охрану государственных и военных объектов, а также воздушной границы Союзного государства, проверить готовность дежурных сил ПВО к выполнению задач по прикрытию.На втором этапе, с 10 по 20 февраля, проведут совместные учения "Союзная решимость — 2022". Российские и белорусские военные отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности, по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

https://ria.ru/20220209/ucheniya-1771854231.html

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су-35с, су-25, белоруссия, россия, безопасность