https://ria.ru/20220209/su-35-1771860398.html
Российские истребители Су-35 заступили на боевое дежурство в Белоруссии
Российские истребители Су-35 заступили на боевое дежурство в Белоруссии - РИА Новости, 09.02.2022
Российские истребители Су-35 заступили на боевое дежурство в Белоруссии
Истребители Су-35 заступили на боевое дежурство по охране границ Союзного государства на аэродроме Барановичи в Белоруссии, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:11
2022-02-09T13:11
2022-02-09T14:12
союзное государство
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Истребители Су-35 заступили на боевое дежурство по охране границ Союзного государства на аэродроме Барановичи в Белоруссии, сообщили в Минобороны России.Роль условного противника выполняли самолеты Су-25 штурмовой авиации Белоруссии. Дежурные истребители для перехвата получали координаты полета целей с командных пунктов и пунктов наведения авиации.Летчики Воздушно-космических сил России изучили районы и маршруты полетов, провели тренажи на авиационной технике и отработали взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме.Сейчас в Белоруссии в два этапа проходит проверка сил реагирования Союзного государства. Первый продлится до 9 февраля. За это время планируется провести передислокацию и создать на территории страны группировки войск, организовать охрану государственных и военных объектов, а также воздушной границы Союзного государства, проверить готовность дежурных сил ПВО к выполнению задач по прикрытию.На втором этапе, с 10 по 20 февраля, проведут совместные учения "Союзная решимость — 2022". Российские и белорусские военные отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности, по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.
https://ria.ru/20220209/ucheniya-1771854231.html
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су-35с, су-25, белоруссия, россия, безопасность
13:11 09.02.2022 (обновлено: 14:12 09.02.2022)
Российские истребители Су-35 заступили на боевое дежурство в Белоруссии
Российские истребители Су-35 заступили на боевое дежурство в Белоруссии
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Истребители Су-35 заступили на боевое дежурство по охране границ Союзного государства на аэродроме Барановичи в Белоруссии, сообщили в Минобороны России.
"Помимо этого, экипажи российских истребителей отработали перехват воздушных целей", — уточнили в военном ведомстве.
Роль условного противника выполняли самолеты Су-25
штурмовой авиации Белоруссии. Дежурные истребители для перехвата получали координаты полета целей с командных пунктов и пунктов наведения авиации.
Летчики Воздушно-космических сил России
изучили районы и маршруты полетов, провели тренажи на авиационной технике и отработали взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме.
Сейчас в Белоруссии в два этапа проходит проверка сил реагирования Союзного государства. Первый продлится до 9 февраля. За это время планируется провести передислокацию и создать на территории страны группировки войск, организовать охрану государственных и военных объектов, а также воздушной границы Союзного государства, проверить готовность дежурных сил ПВО к выполнению задач по прикрытию.
На втором этапе, с 10 по 20 февраля, проведут совместные учения "Союзная решимость — 2022". Российские и белорусские военные отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности, по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.