https://ria.ru/20220209/studenty-1771887097.html

Вуз в Екатеринбурге опроверг сообщения о недовольстве студентов скидками

Вуз в Екатеринбурге опроверг сообщения о недовольстве студентов скидками - РИА Новости, 09.02.2022

Вуз в Екатеринбурге опроверг сообщения о недовольстве студентов скидками

Информация о массовом недовольстве студентов Уральского института управления РАНХиГС якобы после уменьшения скидок на обучение не соответствует... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:58

2022-02-09T14:58

2022-02-09T14:58

общество

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев - РИА Новости, Ольга Ерачина. Информация о массовом недовольстве студентов Уральского института управления РАНХиГС якобы после уменьшения скидок на обучение не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Ранее местное издание ЕАН написало, что очникам-"отличникам" урезали скидку на обучение в четыре раза, что вызвало массовое возмущение студентов."В настоящее время в части скидок действует порядок, который был разработан и внедрен в 2019 году. Никаких изменений нет. Все скидки рассчитаны и учтены при выплате стипендий с 1 февраля 2022 года по прежним нормам, и никаких претензий со стороны студентов не поступало, как в администрацию филиала, так и в студенческий совет", - сказали в пресс-службе.Там добавили, что ранее ученый совет обсуждал идею перераспределения размера скидки – от студентов заочного и очно-заочного отделения в пользу студентов, обучающихся по очной форме."Логика этой идеи заключалась в том, что стоимость обучения у студентов-заочников в два раза меньше, они имеют больше возможностей для заработка по сравнению со студентами очного отделения. Но эта идея в настоящий момент не получила развитие. В целом филиал и далее планирует следовать политике сохранения скидок для наиболее талантливых и усердных студентов, абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ, поступивших к нам", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220131/banan-1770302993.html

https://ria.ru/20211027/krasnoyarsk-1756421834.html

екатеринбург

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общество, екатеринбург