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Культура
https://ria.ru/20220209/strugatskie-1771885412.html
По повести Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал
По повести Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал - РИА Новости, 09.02.2022
По повести Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал
По повести писателей Аркадия и Бориса Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал, сообщили в пресс-службе IVI Originals. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:20
2022-02-09T16:20
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теймур джафаров
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. По повести писателей Аркадия и Бориса Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал, сообщили в пресс-службе IVI Originals.Продюсерами проекта станут Теймур Джафаров, Олег Туманов, а также Вадим Соколовский, Илья Бурец и Василий Балашов.Сценарий по повести Стругацких создаст Андрей Золотарев ("Лед", "Лед 2"), который, по словам Джафаров, "также мечтал работать с этим произведением". Сейчас шоураннеры ведут переговоры с ведущими российскими режиссерами, актерами и операторами. А съемки, помимо России, могут пройти в Хорватии и Черногории. Все эти локации, по мнению, создателей проекта, "наиболее точно передадут атмосферу Арканара (город, расположенный на вымышленной планете в "Трудно быть богом". — Прим. ред.)". Фэнтези-повесть "Трудно быть богом" с социальным подтекстом впервые была опубликована в 1964 году. Действие разворачивается в будущем, на планете с гуманоидной цивилизацией, в государстве Арканар. В его общество внедрены земные агенты, которые способны изменить ход местной истории, но им разрешено лишь защищать арканарцев от явных исторических ошибок.Произведение Стругацких ранее экранизировали. В 1989 году это сделал немецкий кинорежиссер Петер Фляйшман, а в 2013-м Алексей Герман — старший. Но он сильно отошел от оригинального сюжета повести.
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новости культуры, россия, кино и сериалы, стругацкие, книги, теймур джафаров, андрей золотарев, хорватия, черногория
16:20 09.02.2022
 
По повести Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал

По повести Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал

Обложка книги братьев Стругацких "Трудно быть богом"
Обложка книги братьев Стругацких Трудно быть богом
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. По повести писателей Аркадия и Бориса Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал, сообщили в пресс-службе IVI Originals.
Продюсерами проекта станут Теймур Джафаров, Олег Туманов, а также Вадим Соколовский, Илья Бурец и Василий Балашов.
"С юношеского возраста мечтал экранизировать произведение братьев Стругацких "Трудно быть богом", — признался Теймур Джафаров. — Эта повесть – квинтэссенция философии, приключений, экшена и детектива, что, на мой взгляд, должно быть интересно разному зрителю".
Сценарий по повести Стругацких создаст Андрей Золотарев ("Лед", "Лед 2"), который, по словам Джафаров, "также мечтал работать с этим произведением".
Сейчас шоураннеры ведут переговоры с ведущими российскими режиссерами, актерами и операторами. А съемки, помимо России, могут пройти в Хорватии и Черногории. Все эти локации, по мнению, создателей проекта, "наиболее точно передадут атмосферу Арканара (город, расположенный на вымышленной планете в "Трудно быть богом". — Прим. ред.)".
Фэнтези-повесть "Трудно быть богом" с социальным подтекстом впервые была опубликована в 1964 году. Действие разворачивается в будущем, на планете с гуманоидной цивилизацией, в государстве Арканар. В его общество внедрены земные агенты, которые способны изменить ход местной истории, но им разрешено лишь защищать арканарцев от явных исторических ошибок.
Произведение Стругацких ранее экранизировали. В 1989 году это сделал немецкий кинорежиссер Петер Фляйшман, а в 2013-м Алексей Герман — старший. Но он сильно отошел от оригинального сюжета повести.
Кадр из фильма Трудно быть богом
14 ноября 2013, 12:15Культура
"Трудно быть богом" Алексея Германа: 10 кадров из жизни АрканараМировая премьера последнего фильма Алексея Германа-старшего "Трудно быть богом" прошла на кинофестивале в Риме, где режиссера посмертно наградили специальным призом — "Золотой Капитолийской волчицей" - за вклад в киноискусство. В фотоподборке РИА Новости — кадры из фильма, уже ставшего легендой.
 
КультураНовости культурыРоссияКино и сериалыСтругацкиеКнигиТеймур ДжафаровАндрей ЗолотаревХорватияЧерногория
 
 
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