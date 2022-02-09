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По повести Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал
По повести Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал - РИА Новости, 09.02.2022
По повести Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал
По повести писателей Аркадия и Бориса Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал, сообщили в пресс-службе IVI Originals. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:20
2022-02-09T16:20
2022-02-09T16:20
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. По повести писателей Аркадия и Бориса Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал, сообщили в пресс-службе IVI Originals.Продюсерами проекта станут Теймур Джафаров, Олег Туманов, а также Вадим Соколовский, Илья Бурец и Василий Балашов.Сценарий по повести Стругацких создаст Андрей Золотарев ("Лед", "Лед 2"), который, по словам Джафаров, "также мечтал работать с этим произведением". Сейчас шоураннеры ведут переговоры с ведущими российскими режиссерами, актерами и операторами. А съемки, помимо России, могут пройти в Хорватии и Черногории. Все эти локации, по мнению, создателей проекта, "наиболее точно передадут атмосферу Арканара (город, расположенный на вымышленной планете в "Трудно быть богом". — Прим. ред.)". Фэнтези-повесть "Трудно быть богом" с социальным подтекстом впервые была опубликована в 1964 году. Действие разворачивается в будущем, на планете с гуманоидной цивилизацией, в государстве Арканар. В его общество внедрены земные агенты, которые способны изменить ход местной истории, но им разрешено лишь защищать арканарцев от явных исторических ошибок.Произведение Стругацких ранее экранизировали. В 1989 году это сделал немецкий кинорежиссер Петер Фляйшман, а в 2013-м Алексей Герман — старший. Но он сильно отошел от оригинального сюжета повести.
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РИА Новости
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новости культуры, россия, кино и сериалы, стругацкие, книги, теймур джафаров, андрей золотарев, хорватия, черногория
По повести Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал
По повести Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. По повести писателей Аркадия и Бориса Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал, сообщили в пресс-службе IVI Originals.
Продюсерами проекта станут Теймур Джафаров, Олег Туманов, а также Вадим Соколовский, Илья Бурец и Василий Балашов.
"С юношеского возраста мечтал экранизировать произведение братьев Стругацких "Трудно быть богом", — признался Теймур Джафаров. — Эта повесть – квинтэссенция философии, приключений, экшена и детектива, что, на мой взгляд, должно быть интересно разному зрителю".
Сценарий по повести Стругацких создаст Андрей Золотарев ("Лед", "Лед 2"), который, по словам Джафаров, "также мечтал работать с этим произведением".
Сейчас шоураннеры ведут переговоры с ведущими российскими режиссерами, актерами и операторами. А съемки, помимо России, могут пройти в Хорватии и Черногории. Все эти локации, по мнению, создателей проекта, "наиболее точно передадут атмосферу Арканара (город, расположенный на вымышленной планете в "Трудно быть богом". — Прим. ред.)".
Фэнтези-повесть "Трудно быть богом" с социальным подтекстом впервые была опубликована в 1964 году. Действие разворачивается в будущем, на планете с гуманоидной цивилизацией, в государстве Арканар. В его общество внедрены земные агенты, которые способны изменить ход местной истории, но им разрешено лишь защищать арканарцев от явных исторических ошибок.
Произведение Стругацких ранее экранизировали. В 1989 году это сделал немецкий кинорежиссер Петер Фляйшман, а в 2013-м Алексей Герман — старший. Но он сильно отошел от оригинального сюжета повести.