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По повести Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал

По повести Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал - РИА Новости, 09.02.2022

По повести Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал

По повести писателей Аркадия и Бориса Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал, сообщили в пресс-службе IVI Originals. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T16:20

2022-02-09T16:20

2022-02-09T16:20

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. По повести писателей Аркадия и Бориса Стругацких "Трудно быть богом" снимут сериал, сообщили в пресс-службе IVI Originals.Продюсерами проекта станут Теймур Джафаров, Олег Туманов, а также Вадим Соколовский, Илья Бурец и Василий Балашов.Сценарий по повести Стругацких создаст Андрей Золотарев ("Лед", "Лед 2"), который, по словам Джафаров, "также мечтал работать с этим произведением". Сейчас шоураннеры ведут переговоры с ведущими российскими режиссерами, актерами и операторами. А съемки, помимо России, могут пройти в Хорватии и Черногории. Все эти локации, по мнению, создателей проекта, "наиболее точно передадут атмосферу Арканара (город, расположенный на вымышленной планете в "Трудно быть богом". — Прим. ред.)". Фэнтези-повесть "Трудно быть богом" с социальным подтекстом впервые была опубликована в 1964 году. Действие разворачивается в будущем, на планете с гуманоидной цивилизацией, в государстве Арканар. В его общество внедрены земные агенты, которые способны изменить ход местной истории, но им разрешено лишь защищать арканарцев от явных исторических ошибок.Произведение Стругацких ранее экранизировали. В 1989 году это сделал немецкий кинорежиссер Петер Фляйшман, а в 2013-м Алексей Герман — старший. Но он сильно отошел от оригинального сюжета повести.

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новости культуры, россия, кино и сериалы, стругацкие, книги, теймур джафаров, андрей золотарев, хорватия, черногория