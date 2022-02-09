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Лидеры ФРГ, Франции и Польши рассказали о стратегии НАТО
Лидеры ФРГ, Франции и Польши рассказали о стратегии НАТО - РИА Новости, 09.02.2022
Лидеры ФРГ, Франции и Польши рассказали о стратегии НАТО
Лидеры ФРГ, Франции и Польши Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда заявили, что НАТО нужно регулярно проводить переоценку стратегии по отношению к России,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T02:35
2022-02-09T02:35
россия
нато
в мире
франция
германия
польша
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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Лидеры ФРГ, Франции и Польши Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда заявили, что НАТО нужно регулярно проводить переоценку стратегии по отношению к России, чтобы корректировать ее в случае ухудшения ситуации с безопасностью, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Веймарского треугольника в Берлине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения.Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников, а также создать горячие линии для экстренных контактов.
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россия, нато, в мире, франция, германия, польша
02:35 09.02.2022
 
Лидеры ФРГ, Франции и Польши рассказали о стратегии НАТО

Лидеры ФРГ, Франции и Польши: НАТО нужно оценивать стратегию исходя из угроз безопасности

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Лидеры ФРГ, Франции и Польши Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда заявили, что НАТО нужно регулярно проводить переоценку стратегии по отношению к России, чтобы корректировать ее в случае ухудшения ситуации с безопасностью, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Веймарского треугольника в Берлине.
"Франция, Польша и Германия выражают готовность конструктивно участвовать в содержательных и ориентированных на результат переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес (с Россией). Три страны будут и далее тесно консультироваться с партнерами по ЕС и союзниками по НАТО, чтобы гарантировать мир и безопасность в евро-атлантическом пространстве. В соответствии с двойственным подходом альянса главы государств и правительств согласны в том, что альянс должен регулярно пересматривать свои стратегии обороны и сдерживания с готовностью их корректировать под дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью, в том числе в рамках инициативы НАТО "Расширенное передовое присутствие", - говорится в документе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения.
Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.
В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников, а также создать горячие линии для экстренных контактов.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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