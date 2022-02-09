Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/stavka-1771794589.html
Банкир рассказал, как снизить ставку по кредиту
Банкир рассказал, как снизить ставку по кредиту - РИА Новости, 09.02.2022
Банкир рассказал, как снизить ставку по кредиту
Клиенты банков имеют возможность получить более низкую ставку по кредитам, в частности, помочь может пользование зарплатной картой банка и своевременная оплата... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T03:47
2022-02-09T03:47
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751618927_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6591189e3531fc12bb9ed443b3ebaf6a.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Клиенты банков имеют возможность получить более низкую ставку по кредитам, в частности, помочь может пользование зарплатной картой банка и своевременная оплата коммунальных услуг, в то же время гражданам следует остерегаться наличия микрофинансовых организаций в кредитной истории, рассказал РИА Новости руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.Кроме того, банки обращают внимание на качество кредитной истории - наличие в ней просрочек выплат по займам или информации о банкротстве ухудшает ситуацию. Таким заемщикам банки либо отказывают в выдаче новых займов, либо предлагают очень высокий процент, поскольку считают сделку рискованной, отмечает эксперт. Однако в большинстве случаев ситуация обратимая, обнадеживает Крамарский."Банкам важно знать, что клиент может обслужить свой заем. Лучшим подтверждением этого могут стать регулярные выплаты даже по небольшим ссудам, например, на бытовую технику или аккуратное обращение с кредитной картой с минимальным лимитом. А вот заем в микрофинансовой организации даст скорее обратный эффект. Наличие микрофинансовой организации в кредитной истории – знак для банков, что, возможно, предстоит иметь дело с высоким риском. Далеко не все игроки на рынке к этому готовы", - предостерегает он.Стоит помнить, у каждого банка также есть еще и свои критерии оценки платежеспособности заемщика, напоминает Крамарский. "Например, при прочих равных лучше не допускать появления долгов по ЖКХ, сотовой связи и штрафам", - добавил банкир. Помимо качества кредитоспособности заемщика большое значение имеет уровень долговой нагрузки - это соотношение суммы платежей по кредитам к доходу: если он высокий, велика вероятность отказа в получении новой ссуды даже при высоком рейтинге и хорошей истории, отмечает эксперт.Он также поделился советом по оформлению ипотеки. По его словам, наличие кредитной карты хорошо отразится на кредитной истории. "Однако если у вас есть карты открытые "про запас"... стоит их закрыть, потому что даже если... долгов по ним нет, их лимит отображается в долговой нагрузке и автоматически система может выбить вас в отказ, даже если обслуживать кредит вы можете спокойно. Если же у вас одна кредитная карта, возможно, стоит пересмотреть в сторону уменьшения ее лимит, при условии, что весь он вам пока не нужен", - сказал эксперт.
https://realty.ria.ru/20220209/ipoteka-1771748120.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751618927_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_ffaccb8f027059a4b7e0219ed0bd1c1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
03:47 09.02.2022
 
Банкир рассказал, как снизить ставку по кредиту

Банкир Крамарский заявил, что оплаченная коммуналка поможет снизить ставку по кредиту

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетители в отделении банка
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Посетители в отделении банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Клиенты банков имеют возможность получить более низкую ставку по кредитам, в частности, помочь может пользование зарплатной картой банка и своевременная оплата коммунальных услуг, в то же время гражданам следует остерегаться наличия микрофинансовых организаций в кредитной истории, рассказал РИА Новости руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.
"На хорошие условия по кредиту главным образом влияют два параметра: качество кредитной истории и долговой нагрузки. Однако модель принятия решения по кредиту учитывает множество факторов и позволяет компенсировать негативную оценку по одним параметрам через позитивную оценку по другим. Как правило, своим зарплатным клиентам банки предлагают либо пониженную ставку (на 1-2%) либо скидку на страховку", - отмечает банкир. Он добавляет, что пользование дебетовой картой банка также повышает шанс на получение заниженной ставки по займу.
Кроме того, банки обращают внимание на качество кредитной истории - наличие в ней просрочек выплат по займам или информации о банкротстве ухудшает ситуацию. Таким заемщикам банки либо отказывают в выдаче новых займов, либо предлагают очень высокий процент, поскольку считают сделку рискованной, отмечает эксперт. Однако в большинстве случаев ситуация обратимая, обнадеживает Крамарский.
"Банкам важно знать, что клиент может обслужить свой заем. Лучшим подтверждением этого могут стать регулярные выплаты даже по небольшим ссудам, например, на бытовую технику или аккуратное обращение с кредитной картой с минимальным лимитом. А вот заем в микрофинансовой организации даст скорее обратный эффект. Наличие микрофинансовой организации в кредитной истории – знак для банков, что, возможно, предстоит иметь дело с высоким риском. Далеко не все игроки на рынке к этому готовы", - предостерегает он.
Стоит помнить, у каждого банка также есть еще и свои критерии оценки платежеспособности заемщика, напоминает Крамарский. "Например, при прочих равных лучше не допускать появления долгов по ЖКХ, сотовой связи и штрафам", - добавил банкир. Помимо качества кредитоспособности заемщика большое значение имеет уровень долговой нагрузки - это соотношение суммы платежей по кредитам к доходу: если он высокий, велика вероятность отказа в получении новой ссуды даже при высоком рейтинге и хорошей истории, отмечает эксперт.
Он также поделился советом по оформлению ипотеки. По его словам, наличие кредитной карты хорошо отразится на кредитной истории. "Однако если у вас есть карты открытые "про запас"... стоит их закрыть, потому что даже если... долгов по ним нет, их лимит отображается в долговой нагрузке и автоматически система может выбить вас в отказ, даже если обслуживать кредит вы можете спокойно. Если же у вас одна кредитная карта, возможно, стоит пересмотреть в сторону уменьшения ее лимит, при условии, что весь он вам пока не нужен", - сказал эксперт.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
03:00
Названы города, где ипотека на "вторичку" подорожала сильнее всего
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала