https://ria.ru/20220209/stavka-1771794589.html

Банкир рассказал, как снизить ставку по кредиту

Банкир рассказал, как снизить ставку по кредиту - РИА Новости, 09.02.2022

Банкир рассказал, как снизить ставку по кредиту

Клиенты банков имеют возможность получить более низкую ставку по кредитам, в частности, помочь может пользование зарплатной картой банка и своевременная оплата... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T03:47

2022-02-09T03:47

2022-02-09T03:47

экономика

россия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Клиенты банков имеют возможность получить более низкую ставку по кредитам, в частности, помочь может пользование зарплатной картой банка и своевременная оплата коммунальных услуг, в то же время гражданам следует остерегаться наличия микрофинансовых организаций в кредитной истории, рассказал РИА Новости руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.Кроме того, банки обращают внимание на качество кредитной истории - наличие в ней просрочек выплат по займам или информации о банкротстве ухудшает ситуацию. Таким заемщикам банки либо отказывают в выдаче новых займов, либо предлагают очень высокий процент, поскольку считают сделку рискованной, отмечает эксперт. Однако в большинстве случаев ситуация обратимая, обнадеживает Крамарский."Банкам важно знать, что клиент может обслужить свой заем. Лучшим подтверждением этого могут стать регулярные выплаты даже по небольшим ссудам, например, на бытовую технику или аккуратное обращение с кредитной картой с минимальным лимитом. А вот заем в микрофинансовой организации даст скорее обратный эффект. Наличие микрофинансовой организации в кредитной истории – знак для банков, что, возможно, предстоит иметь дело с высоким риском. Далеко не все игроки на рынке к этому готовы", - предостерегает он.Стоит помнить, у каждого банка также есть еще и свои критерии оценки платежеспособности заемщика, напоминает Крамарский. "Например, при прочих равных лучше не допускать появления долгов по ЖКХ, сотовой связи и штрафам", - добавил банкир. Помимо качества кредитоспособности заемщика большое значение имеет уровень долговой нагрузки - это соотношение суммы платежей по кредитам к доходу: если он высокий, велика вероятность отказа в получении новой ссуды даже при высоком рейтинге и хорошей истории, отмечает эксперт.Он также поделился советом по оформлению ипотеки. По его словам, наличие кредитной карты хорошо отразится на кредитной истории. "Однако если у вас есть карты открытые "про запас"... стоит их закрыть, потому что даже если... долгов по ним нет, их лимит отображается в долговой нагрузке и автоматически система может выбить вас в отказ, даже если обслуживать кредит вы можете спокойно. Если же у вас одна кредитная карта, возможно, стоит пересмотреть в сторону уменьшения ее лимит, при условии, что весь он вам пока не нужен", - сказал эксперт.

https://realty.ria.ru/20220209/ipoteka-1771748120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия