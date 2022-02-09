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В МИД призвали США не делать глупости и не заводить ситуацию в тупик

В МИД призвали США не делать глупости и не заводить ситуацию в тупик - РИА Новости, 09.02.2022

В МИД призвали США не делать глупости и не заводить ситуацию в тупик

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин прокомментировал сообщения о возможных поставках США THAAD на Украину: Россия призывает не делать... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:01

2022-02-09T12:01

2022-02-09T16:18

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

александр панкин

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин прокомментировал сообщения о возможных поставках США THAAD на Украину: Россия призывает не делать глупостей, не заводить ситуацию в тупик."Мы и сейчас призываем наших американских коллег, с которыми находимся в диалоге на разном уровне, включая самый высокий уровень, не делать глупостей, вести себя осмотрительно, не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход. Будем использовать дальнейшие дипломатические методы со своей стороны", — сказал Панкин на круглом столе в клубе "Валдай".

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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, александр панкин