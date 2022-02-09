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В МИД призвали США не делать глупости и не заводить ситуацию в тупик
В МИД призвали США не делать глупости и не заводить ситуацию в тупик - РИА Новости, 09.02.2022
В МИД призвали США не делать глупости и не заводить ситуацию в тупик
Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин прокомментировал сообщения о возможных поставках США THAAD на Украину: Россия призывает не делать... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:01
2022-02-09T16:18
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
александр панкин
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин прокомментировал сообщения о возможных поставках США THAAD на Украину: Россия призывает не делать глупостей, не заводить ситуацию в тупик."Мы и сейчас призываем наших американских коллег, с которыми находимся в диалоге на разном уровне, включая самый высокий уровень, не делать глупостей, вести себя осмотрительно, не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход. Будем использовать дальнейшие дипломатические методы со своей стороны", — сказал Панкин на круглом столе в клубе "Валдай".
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, александр панкин
12:01 09.02.2022 (обновлено: 16:18 09.02.2022)
 
В МИД призвали США не делать глупости и не заводить ситуацию в тупик

Замглавы МИД Панкин призвал США не делать глупости и не заводить ситуацию в тупик

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин прокомментировал сообщения о возможных поставках США THAAD на Украину: Россия призывает не делать глупостей, не заводить ситуацию в тупик.
"Мы и сейчас призываем наших американских коллег, с которыми находимся в диалоге на разном уровне, включая самый высокий уровень, не делать глупостей, вести себя осмотрительно, не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход. Будем использовать дальнейшие дипломатические методы со своей стороны", — сказал Панкин на круглом столе в клубе "Валдай".
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШААлександр Панкин
 
 
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