https://ria.ru/20220209/ssha-1771842434.html
В МИД призвали США не делать глупости и не заводить ситуацию в тупик
В МИД призвали США не делать глупости и не заводить ситуацию в тупик - РИА Новости, 09.02.2022
В МИД призвали США не делать глупости и не заводить ситуацию в тупик
Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин прокомментировал сообщения о возможных поставках США THAAD на Украину: Россия призывает не делать... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:01
2022-02-09T12:01
2022-02-09T16:18
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
александр панкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_0:34:3259:1867_1920x0_80_0_0_41a82e30b2d4a2d816f677dedb0baba8.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин прокомментировал сообщения о возможных поставках США THAAD на Украину: Россия призывает не делать глупостей, не заводить ситуацию в тупик."Мы и сейчас призываем наших американских коллег, с которыми находимся в диалоге на разном уровне, включая самый высокий уровень, не делать глупостей, вести себя осмотрительно, не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход. Будем использовать дальнейшие дипломатические методы со своей стороны", — сказал Панкин на круглом столе в клубе "Валдай".
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_b13dfac6eee273a3080ba21d833ad522.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, александр панкин
12:01 09.02.2022 (обновлено: 16:18 09.02.2022)
В МИД призвали США не делать глупости и не заводить ситуацию в тупик
Замглавы МИД Панкин призвал США не делать глупости и не заводить ситуацию в тупик