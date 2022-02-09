https://ria.ru/20220209/sputniki-1771807856.html

Компания Илона Маска потеряет до 40 спутников Starlink из-за магнитной бури

Компания Илона Маска потеряет до 40 спутников Starlink из-за магнитной бури - РИА Новости, 09.02.2022

Компания Илона Маска потеряет до 40 спутников Starlink из-за магнитной бури

Магнитная буря, бушевавшая в начале февраля, не дала выйти на орбиту почти 40 спутникам Starlink компании Илона Маска, запущенным 3 февраля, сообщается на сайте РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T09:03

2022-02-09T09:03

2022-02-09T10:34

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Магнитная буря, бушевавшая в начале февраля, не дала выйти на орбиту почти 40 спутникам Starlink компании Илона Маска, запущенным 3 февраля, сообщается на сайте компании SpaceX.Магнитная буря слабого уровня G1 началась на Земле 3 февраля. Её причиной стала произошедшая на Солнце 30 января длительная вспышка средней силы - класса М. Вспышка продолжалась более четырех часов и сопровождалась корональным выбросом массы, направленным в сторону Земли."До 40 спутников сойдут или уже сошли с орбиты", - говорится в сообщении. В компании пояснили, что магнитные бури нагревают атмосферу, повышая её плотность. Сопротивление атмосферы повысилось на 50% по сравнению с предыдущими запусками, полагают в SpaceX.Спутники перевели в максимально эффективный режим - их развернули так, чтобы они летели своими гранями вперёд и пронзали атмосферу "словно лист бумаги". Однако из-за сопротивления атмосферы их не удалось вернуть обратно в рабочее положение, чтобы начать орбитальные маневры. Подчёркивается, что падение спутников не угрожает другим аппаратам на орбите, падающие спутники полностью сгорят в плотных слоях атмосферы, обломки до Земли не долетят.Ракета Falcon стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 3 февраля. Она должна была вывести на орбиту 49 аппаратов созвездия Starlink. В случае успешного завершения миссии число аппаратов этой серии на орбите превысило бы 2 тысячи. Всего SpaceX планирует, что в будущем количество спутников Starlink достигнет 12 тысяч.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Реализация проекта началась компанией SpaceX в феврале 2018 года.

https://ria.ru/20220203/solntse-1770852321.html

https://ria.ru/20211002/sputniki-1752792699.html

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космос - риа наука, земля, флорида, канаверал, spacex